13.05.2022, 14:00
Великобритания ввела санкции против любовницы Путина
Foto: Valery Sharifulin, Valery Sharifulin/TASS
Правительство Великобритании ввело санкции против Алины Кабаевой. Как утверждают СМИ, она одна из любовниц президента России Владимира Путина.
Под британские санкции попала Алина Кабаева, которую считают любовницей Владимира Путина. В санкционный список также попали бабушка Кабаевой, 85-летняя Анна Зацепилина, и несколько дальних родственников Путина — двоюродный брат Игорь Путин, его сын Роман Путин, бывший зять Юрий Шамалов и сын двоюродной сестры Михаил Шеломов.