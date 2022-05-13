Великобритания ввела санкции против любовницы Путина

Под британские санкции попала Алина Кабаева, которую считают любовницей Владимира Путина. В санкционный список также попали бабушка Кабаевой, 85-летняя Анна Зацепилина, и несколько дальних родственников Путина — двоюродный брат Игорь Путин, его сын Роман Путин, бывший зять Юрий Шамалов и сын двоюродной сестры Михаил Шеломов.