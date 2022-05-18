Экскурсия «Йоальская фабрика: от подвала до башни»

Йоальская фабрика - это внушительных размеров краснокирпичное здание, с башни которого открываются виды на весь город. Для Эстонии это по-настоящему уникальное зрелище, как остатки вымершей цивилизации по своему размаху сравнимые с руинами Помпеи.

Экскурсия проведет по самым интересным местам фабрики, многие из которых сохранили дух еще царских времен. Фотоинсталляции помогут почувствовать атмосферу гигантского производства. Уникальные кадры времен первой Эстонской Республики украшают просторные залы мануфактуры. Экскурсия проведет вас не только по производственным цехам, но и по бытовым помещениям. Экскурсия расскажет как зарождался нарвский футбол, как решали проблемы с гардеробами для женщин в царской России, как кормили и за что штрафовали работников. Некоторые помещения смогли сохранить не только стены, но и запахи ушедшей эпохи. Благодаря им комнату буфета можно вычислить с закрытыми глазами.

Но будьте бдительны. Старинное здание находится на консервации. Электричество в нем отсутствует. Все, что будет освещать подвальные помещения - это фонарь на вашей каске. И смотреть придется не только по сторонам, но и под ноги.

Экскурсию Нарвский музей проводит по субботам на эстонском и на русском языках.