Энергетическая война России и ЕС: чем грозят Европе российские газовые контрсанкции

Она легко справилась с ним, однако у немецких чиновников есть подозрения, что цель была не тактической, а стратегической, и Кремль заложил бомбу замедленного действия для Евросоюза, который на 40% зависит от российского газа.

Энергетическая война началась задолго до вторжения: Газпром еще осенью сократил поставки газа в ЕС, и цены взлетели до невиданных высот. А как только на украинские города посыпались бомбы, ЕС отказался от российского угля, собрался до конца года уменьшить на две трети закупки газа в России и почти согласовал эмбарго на российскую нефть.

В ответ президент Владимир Путин потребовал от европейцев платить за газ на счет в российском "Газпромбанке" с последующей обязательной конвертацией евро в рубли, а отказникам Польше и Болгарии отключил газ. В среду в энергетическую войну вступила Украина, ограничив российский транзит в Европу через оккупированные территории.

Вечером того же дня российское правительство выполнило указ Путина от 3 мая и опубликовало список компаний, против которых вводятся контрсанкции. В него попали компании Gazprom Germania и EuRoPol GAZ.

"Указ содержит очень точечные и новаторские меры. Он допускает сохранение торговых отношений с Германией, но не на прежних условиях", — подвел первые итоги нового витка энергетической войны глава немецкой федеральной газотранспортной сети Клаус Мюллер.

Два зайца



Под контрсанкции попали трейдинговые компании, но они не затронули газотранспортные. Их легко обойти, если немцы будут покупать российский газ напрямую или через других трейдеров. Однако это предполагает перезаключение контрактов.

Путин таким образом убивает двух зайцев. Во-первых, его усилиями цены в Европе бьют рекорды, так что новые сделки будут выгоднее прежних. И во-вторых, в новых контрактах можно прописать оплату через "Газпромбанк", предпочтительную для России в условиях заморозки золотовалютных резервов центробанка.