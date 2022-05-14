ВИДЕО RusDelfi | Фестиваль Tallinn-Narva Music Week: выходные, о которых еще долго будут вспоминать

Алика Милова ни за что не перестанет петь русские песни, Gameboy Tetris устроил сюрприз фанатам и приехал зажечь вместе с Nublu. Хоровое пение в заброшенной фабрике, дерзские “ответы” художников на вопрос: "Где тело?" Ночные танцы под дождем, космические звуки в Арт-резиденции, рекомендации от рэпера, что слушать, любовь к местным музыкантам — так увидели Tallinn-Narva Music Week корреспонденты RusDelfi. Смотрите самые улетные моменты фестиваля.