Процесс пошел: президент и премьер-министр Финляндии заявили о поддержке вступления страны в НАТО
Президент Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министр Санна Марин сделали совместное заявление о вступлении в Североатлантический Альянс, передает русская служба Би-би-си.
Ранее в НАТО обещали рассмотреть заявку Финляндии в ускоренном режиме. Сначала страна получает статус кандидата, а затем парламенте всех 30 государств-членов НАТО должны одобрить принятие нового члена.
Общая граница Финляндии и России составляет более тысячи километров. Финляндия имеет нейтральный статус. "Мы не можем оставаться беззащитными перед Россией, которая не соблюдает международные законы", — заявляла премьер-министр Санна Марин в интервью японским СМИ.
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