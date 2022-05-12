Процесс пошел: президент и премьер-министр Финляндии заявили о поддержке вступления страны в НАТО

"Финляндия должна безотлагательно подать заявку на вступление в НАТО", — говорится в заявлении.

Ранее в НАТО обещали рассмотреть заявку Финляндии в ускоренном режиме. Сначала страна получает статус кандидата, а затем парламенте всех 30 государств-членов НАТО должны одобрить принятие нового члена.

Общая граница Финляндии и России составляет более тысячи километров. Финляндия имеет нейтральный статус. "Мы не можем оставаться беззащитными перед Россией, которая не соблюдает международные законы", — заявляла премьер-министр Санна Марин в интервью японским СМИ.