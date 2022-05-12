Из подвалов "Азовстали" в Нарву. Кто и как добирается до Эстонии через Россию

Пограничники вызывают людей семьями, дают заполнять анкеты. Одна анкета на семью. Сама процедура не занимает много времени, тем не менее ожидание очень долгое. "Мы выехали из Питера в 9:00, а прошли границу в Нарве в семь вечера. Два с половиной часа на дорогу, а все остальное время в ожидании. Часов восемь на границе. На эстонской границе нас опрашивала девушка. Очень вежливая и корректная. Я ей рассказал нашу историю", — утверждает Сергей.

"Еда была у нас с собой. Запасли чемодан провианта еще в Питере. Но мы и не просили, если честно. Может, нас бы и покормили", — предполагает беженец.

"Очередь мы ждали часов пять. На солнышке у вас тепло, а в тени замерзаешь моментально", — рассказывает Сергей о погоде рядом с погранпунктом. Длительное ожидание на эстонской стороне обусловлено анкетированием. Базовые удобства имеются, но никакой еды беженцам не предлагают.

Допрашивают всех мужчин. Отводят в отдельное помещение и вызывают по одному. Допросы занимают много времени. Скапливается очередь. В том помещении, по словам Сергея, хорошая вентиляция. "Можно попросить воды или отпроситься в туалет, если не побоишься", — вспоминает он. Настроение у всех настороженное. Между собой разговаривают редко. "Рядом с людьми, в чьих руках власть, необходимо смотреть в оба" — заключает Сергей.

На границе России и Эстонии, с российской стороны, помимо обычных проверок личности, был и допрос. "Расспрашивали про связи с ВСУ, знаю ли я солдат. Мне скрывать было нечего. Отвечал на все вопросы честно", — признается Сергей. Допросы были без особого пристрастия. Пограничники были корректными, действовали строго по уставу. Без грубостей. "Прошли достаточно легко", — констатирует гражданин Украины.

"Они покупали нам билеты, давали одежду, кормили. Отсюда мы едем в Ригу, а потом в Берлин", — говорит Сергей. В Берлине Сергея никто не ждет. "Просто хочется уехать как можно дальше от войны и от взрывов", — объясняет он.

Сергей выехал из Мариуполя на Пасху. С начала войны он скрывался в подвалах печально известного завода "Азовсталь". Сначала был фильтрационный лагерь в так называемой ДНР. Оттуда в Таганрог, а затем в Петербург к родственникам. Каждый его шаг координировали волонтеры.

Настроение поднялось, когда прошли российскую границу. "Поняли, что вырвались", — улыбается мой собеседник. "Сначала, конечно, еще с моста увидели Нарвский замок, это впечатляет, — говорит Сергей. — Второе, бросилось в глаза отсутствие маленьких магазинчиков. У нас в Мариуполе через каждые 50 метров по ларьку. В каждом доме по магазину. А в Нарве их надо еще поискать".

Про кота писал больше, чем про себя



"Мы уезжали с тремя котами. К сожалению, к Нарве остался только один. Кошка Няша вырвалась еще в самом начале. Не смогли найти. А второй кот, по имени Чертик, случайно открыл переноску на ЖД вокзале Петербурга, запрыгнул в вагон и уехал на поезде в неизвестном направлении. Последнего кота зовут Пушкин. Волонтеры Петербурга сделали для него паспорт, чип и прививки. На границе чип сканировали и дали заполнить длинную декларацию. "Про кота писал больше, чем про себя", — с улыбкой говорит хозяин.

Чемодан с едой отправится с Сергеем в путешествие дальше. В нарвском приюте кормят на убой. "Нас тут просто закармливают. Еду нам привозит "Армия спасения" (международная христианская и благотворительная организация). Даже хумус есть. Не знаю, что это такое", — добавляет он.

Раджаб, он же Родион



"Называйте меня Родион, чтоб проще было", — представляется немолодой мужчина с седой бородой. На момент начала боевых действий Родион оказался в деревне под Харьковом. Километров 20 от российской границы.

"В 4:30 утра проснулись от взрывов бомб, сразу же потух свет", — вспоминает он. Бомбы попали в линию высоковольтных передач. 61 день войны Родион провел без света. Без электричества было трудно — в доме воду из скважины в мирное время качал электронасос, да и отопительный котел тоже работал на электричестве.