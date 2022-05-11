Новости Ида-Вирумаа
11.05.2022, 15:31

Не забывайте документы! В граничащих с Эстонией районах Ленинградской области усиливают контроль за границей

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Narva sild koroonaeelsel ajal
Narva sild koroonaeelsel ajal
Foto: Tiit Blaat

Жителей приграничных районов Ленобласти попросили не ходить по улице без документов, передает Fontanka.ru.

Пограничное управление ФСБ России по Петербургу и Ленобласти проинформировало жителей приграничных районов региона о проведении совместных с полицией, Росгвардией и управлением на транспорте МВД РФ по СЗФО мероприятий, направленных на профилактику правонарушений в пограничной сфере.

Как сообщили в погрануправлении 11 мая, комплекс мероприятий будет заключаться в усилении контроля за состоянием режима государственной границы и пограничного режима.

Жителям приграничных населенных пунктов Ленобласти, в частности, во избежание возможных недоразумений настоятельно рекомендуют при выходе из дома иметь при себе документы, удостоверяющие личность. Также граждан просят с пониманием отнестись к неудобствам, которые могут возникнуть в ходе осуществления режимных мероприятий.

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