RIA подписал пятилетний договор о Mobiil-ID. Его использование станет проще

Согласно договору, Mobiil-ID продолжит свое существование в своем нынешнем виде, т. е. как средство государственной идентификации личности. Все прежде выданные мобильные идентификаторы действительны до истечения пятилетнего срока их действия и могут продолжать использоваться в электронных услугах.

Согласно новому договору, использование Mobiil-ID упростится. ”Благодаря обновленному решению процедура ходатайства о Mobiil-ID со 2 июля станет значительно удобнее и быстрее. Таким образом, менее чем через два месяца все операции, необходимые для ходатайства, можно будет выполнить в среде самообслуживания мобильного оператора. Как и в случае со Smart-ID, в будущем можно будет иметь несколько Mobiil-ID одновременно”, — сказала член правления SK Лийза Лукин.

Кроме того, планируемая поправка к закону позволит выдавать мобильные идентификаторы детям в возрасте от 7 лет с согласия их законного попечителя.

По словам заместителя генерального директора RIA Йоонаса Хейтера, параллельное использование как Mobiil-ID, так и ID-карты очень важно для государства, поскольку наличие нескольких средств идентификации личности снижает риски. ”Если с одним из них что-то случится и его нельзя будет использовать, наличие альтернативы обеспечит беспроблемное использование цифровых услуг и проставление электронно-цифровых подписей, в том числе в государственных услугах, к которым пока нельзя получить доступ с помощью Smart-ID”, — сказал Хейтер.