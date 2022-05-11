RIA подписал пятилетний договор о Mobiil-ID. Его использование станет проще(1)
Департамент государственной инфосистемы (RIA) и поставщик сертификационных услуг SK ID Solutions AS (SK) заключили пятилетний договор об обеспечении услуги мобильного идентификатора (Mobiil-ID), который вступит в силу 2 июля.
Согласно договору, Mobiil-ID продолжит свое существование в своем нынешнем виде, т. е. как средство государственной идентификации личности. Все прежде выданные мобильные идентификаторы действительны до истечения пятилетнего срока их действия и могут продолжать использоваться в электронных услугах.
Согласно новому договору, использование Mobiil-ID упростится. ”Благодаря обновленному решению процедура ходатайства о Mobiil-ID со 2 июля станет значительно удобнее и быстрее. Таким образом, менее чем через два месяца все операции, необходимые для ходатайства, можно будет выполнить в среде самообслуживания мобильного оператора. Как и в случае со Smart-ID, в будущем можно будет иметь несколько Mobiil-ID одновременно”, — сказала член правления SK Лийза Лукин.
Кроме того, планируемая поправка к закону позволит выдавать мобильные идентификаторы детям в возрасте от 7 лет с согласия их законного попечителя.
По словам заместителя генерального директора RIA Йоонаса Хейтера, параллельное использование как Mobiil-ID, так и ID-карты очень важно для государства, поскольку наличие нескольких средств идентификации личности снижает риски. ”Если с одним из них что-то случится и его нельзя будет использовать, наличие альтернативы обеспечит беспроблемное использование цифровых услуг и проставление электронно-цифровых подписей, в том числе в государственных услугах, к которым пока нельзя получить доступ с помощью Smart-ID”, — сказал Хейтер.
По мнению RIA, заключение нового договора о Mobiil-ID с нынешним поставщиком этой услуги на следующие пять лет является разумным выбором. ”Мы не стали искать новое решение, разработка которого за полгода просто невозможна, поскольку действующий договор о Mobiil-ID истекает 1 июля этого года. В ходе переговоров мы достигли договоренностей, которые обеспечат продолжение услуги Mobiil-ID с учетом ожиданий обеих сторон. После неудачной закупки услуги Mobiil-ID в конце прошлого года мы также увидели, что сейчас не предлагается нового технологического решения, которое адаптировалось бы к условиям электронного государства Эстонии без крупномасштабных работ по разработке и предлагало бы пользователям реальную дополнительную пользу”, — заметил Хейтер.
Если говорить о будущем, RIA отдает предпочтение варианту электронного кошелька, в котором будут учтены разработки в области электронной идентификации Европейского союза. ”Через пять лет технология изменится, и, вероятно, к тому времени появится инновационное решение, которое предложит пользователям больше возможностей”, — сказал Йоонас Хейтер.
Он также добавил, что новое решение в виде электронного кошелька, разрабатываемое Европейской комиссией, следует перенять всем государствам-членам ЕС. ”Эстония тоже имеет обязательство внедрить это решение, согласно регламенту ЕС, и как страна мы уже работаем над этим. С учетом этого аспекта разумно как можно дольше продолжать использовать текущую услугу Mobiil-ID, сделать ее максимально удобной для пользователей и не делать ставку на так называемое промежуточное решение”, — подчеркнул Хейтер.
В декабре прошлого года RIA и Департамент полиции и погранохраны признали неудавшейся закупку услуги Mobiil-ID, в ходе которой они искали для Эстонии новое мобильное решение и поставщика комплексной услуги. В заключительном туре бельгийская компания представила предложение, которое не соответствовало ожиданиям организаторов закупки. В начале года RIA вместе с партнерами искал решение возникшей ситуации, которое обеспечивало бы услугу Mobiil-ID и после истечения срока действующего договора с июля этого года.
На сегодняшний день используется более 251 000 мобильных идентификаторов (Mobiil-ID), при этом в среднем с их помощью совершается 10 миллионов операций в месяц.