ВИДЕО | Сосед спас маленькую девочку, повисшую на окне многоквартирного дома

Об этом сообщают местные телеграм-каналы и СМИ.

Как пишет телеграм-канал ORDA, мужчина через свое окно забрался на раму и буквально стянул к себе ребёнка, который стоял на краю окна квартиры на восьмом этаже. Инцидент произошел сегодня около 10:30 в столичном жилом комплексе "Камал-2”.

Позже этот же телеграм-канал сообщил, что мужчину, спасшего ребенка, наградят. "Девочке, висевшей на окне, три годика. Родители были дома, но в какой-то момент ребенок остался без присмотра. Героем оказался 37-летний сосед Сабит Шонтакбаев, об этом рассказали в ДЧС столицы”.

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