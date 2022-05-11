Apple прекращает выпуск айподов

”Появившись более 20 лет назад, iPod покорил пользователей по всему миру возможностью взять свою музыку с собой в дорогу. Сегодня эта возможность интегрирована во всю линейку продуктов Apple — от iPhone и Apple Watch до iPad и Mac. Благодаря приложению Apple Music пользователи имеют доступ к более чем 90 миллионам песен и 30 тысячам плейлистов”, — говорится в заявлении компании.

Как отмечается, последнюю модель плеера iPod Touch можно будет приобрести через сайт компании и в официальных магазинах до тех пор, пока она будет в наличии.

Музыкальный плеер компании Apple был впервые представлен в октябре 2001 года. Плеер iPod выпускался в нескольких версиях: классический, Nano, Shuffle и Touch. Последняя модель в линейке айподов — iPod Touch 7 — вышла в 2007 году. С появлением стримингового сервиса Apple Music и новых моделей iPhone популярность айподов стала падать.

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