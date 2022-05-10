Сейм Литвы признал Россию террористическим государством

Сейм единогласно проголосовал за соответствующую резолюцию — 128 голосов. В ней Сейм констатировал, что российские вооруженные силы и наемники совершили массовые военные преступления на территории Украины, особенно в городах Буча, Ирпень, Мариуполь, Бородянка и Гостомель. Согласно документу, усматривается цель полного или частичного уничтожения украинской нации, ее духа путем убийства ее членов целыми семьями, в том числе детей, похищения их, пыток, изнасилований, в том числе и несовершеннолетних, издевательств над телами убитых и замученных.

"Сейм Литвы признает полномасштабную вооруженную агрессию против Украины со стороны вооруженных сил Российской Федерации и ее политического и военного руководства, начавшуюся 24 февраля 2022 года, геноцидом украинского народа", — говорится в резолюции. В ней также подчеркивается, что все виновные должны быть привлечены к ответственности, и что международное сообщество должно создать Специальный международный уголовный трибунал для расследования и оценки агрессии России против суверенной Украины.

Сейм Литвы призывает к тому, чтобы у этого трибунала были полномочия выдавать международные ордеры на арест, и чтобы иммунитетом не ограничивалась неприкосновенность государства или глав государств и правительств и других государственных должностных лиц. "Российская Федерация, вооруженные силы которой сознательно и систематически выбирают гражданские объекты для бомбардировок, является государством, поддерживающим и осуществляющим терроризм", — говорится в резолюции. Начавшееся в конце февраля вторжение России в Украину привело к гибели тысяч мирных жителей, разрушению гражданской инфраструктуры, имеются сообщения о сексуальном насилии над украинскими женщинами и детьми, похищениях людей и других преступлениях.