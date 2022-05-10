ФОТО | Семья Сильдару снова в суде. Смогут ли поделить заработанное?

В понедельник днем ​​Келли, Хенри и Тынис Сильдару, а также Лилиан Талвинг собрались в Таллиннском окружном суде, чтобы дать показания и определить, как следует распределить совместно заработанное имущество. Лыжная семья Сильдару спорит о денежных средствах бывшей команды Сильдару, находящихся на счету Лыжного союза, а также доме, построенном во время совместной жизни. Деньги на его строительство шли за счет призовых Келли и спонсорства - все это время Тынис тренировал родную дочь.