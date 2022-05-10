Спорт в Эстонии
10.05.2022, 21:58

ФОТО | Семья Сильдару снова в суде. Смогут ли поделить заработанное?

 
Madis Kalvet
Madis Kalvet madis.kalvet@epl.ee
Судебные тяжбы семьи Сильдару продолжаются уже несколько лет.

В понедельник днем ​​Келли, Хенри и Тынис Сильдару, а также Лилиан Талвинг собрались в Таллиннском окружном суде, чтобы дать показания и определить, как следует распределить совместно заработанное имущество. Лыжная семья Сильдару спорит о денежных средствах бывшей команды Сильдару, находящихся на счету Лыжного союза, а также доме, построенном во время совместной жизни. Деньги на его строительство шли за счет призовых Келли и спонсорства - все это время Тынис тренировал родную дочь.

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