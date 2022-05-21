Дедушка военной беженки Дарьи Титовой, разработавшей дизайн монеты в два евро, родился в Эстонии. "Он очень рад, что я здесь"

Твоя семья раньше жила в Харькове. Чем ты занималась в Харькове?

Я изучала графический дизайн и классический рисунок в Университете изобразительных искусств, была на первом курсе. Еще я занималась легкой атлетикой.

В первый день войны никто не знал, как быть и что делать. Мы с бабушкой испекли торт, потому что подумали, что глупо будет, если нас убьют, а торта мы не поедим.