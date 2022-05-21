Эстонский экспресс
21.05.2022, 10:18

Дедушка военной беженки Дарьи Титовой, разработавшей дизайн монеты в два евро, родился в Эстонии. "Он очень рад, что я здесь"

 
Merilin Pärli
Merilin Pärli merilin.parli@ekspressmeedia.ee
ПРИВЫКАЯ К ЭСТОНИИ: эстонская еда непривычная, погода холодная, но в остальном Дарье здесь нравится.
ПРИВЫКАЯ К ЭСТОНИИ: эстонская еда непривычная, погода холодная, но в остальном Дарье здесь нравится.
Foto: Priit Simson
На монете номиналом в два евро, дизайн которой разработала 18-летняя Дарья Титова, бежавшая в Эстонию от войны, изображена юная украинка с птицей. Монета должна появиться в наших кошельках к концу года. Дарья изучает графический дизайн в Эстонской академии художеств (EKA), ездит на учебу на велосипеде, привыкает к эстонской кухне и надеется летом навестить свою семью.

Твоя семья раньше жила в Харькове. Чем ты занималась в Харькове?

Я изучала графический дизайн и классический рисунок в Университете изобразительных искусств, была на первом курсе. Еще я занималась легкой атлетикой.

Какими были первые дни войны для твоей семьи в Харькове?

В первый день войны никто не знал, как быть и что делать. Мы с бабушкой испекли торт, потому что подумали, что глупо будет, если нас убьют, а торта мы не поедим.

RusDelfi
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