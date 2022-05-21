21.05.2022, 10:18
Дедушка военной беженки Дарьи Титовой, разработавшей дизайн монеты в два евро, родился в Эстонии. "Он очень рад, что я здесь"
Foto: Priit Simson
На монете номиналом в два евро, дизайн которой разработала 18-летняя Дарья Титова, бежавшая в Эстонию от войны, изображена юная украинка с птицей. Монета должна появиться в наших кошельках к концу года. Дарья изучает графический дизайн в Эстонской академии художеств (EKA), ездит на учебу на велосипеде, привыкает к эстонской кухне и надеется летом навестить свою семью.
Твоя семья раньше жила в Харькове. Чем ты занималась в Харькове?
Я изучала графический дизайн и классический рисунок в Университете изобразительных искусств, была на первом курсе. Еще я занималась легкой атлетикой.
Какими были первые дни войны для твоей семьи в Харькове?