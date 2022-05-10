10.05.2022, 09:38
Пропавший в Ласнамяэ Анатолий найден в Мустамяэ(2)
дополнено в 15:45
Foto: Andres Putting
Во вторник утром полиция искала 72-летнего Анатолия, который пропал в Ласнамяэ накануне, 9 мая. По словам близких, у мужчины могут быть проблемы с памятью.
Анатолий вышел вчера примерно в 17 часов на прогулку из дома на ул. Меэлику в Таллинне и не вернулся.
Незадолго до 16 часов пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Виктория Корпан сообщила, что Анатолия нашли в Мустамяэ, с ним все в порядке.