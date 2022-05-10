Байден опасается, что у Путина нет выхода из войны с Украиной

По мнению американского лидера, Путин очень осмотрителен. Байдена беспокоит, что "сейчас у него (Путина — прим. ред.) нет выхода". Президент США отметил, что пытается понять, как это решить.

Байден также заявил, что Путин ошибочно думал, что вторжение в Украину приведет к расколу НАТО и ЕС. Вместо этого США и союзники сплотились и пришли на помощь Украине.

9 мая президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал закон S. 3522 о ленд-лизе и защите демократии в Украине.

Закон позволит США оперативно предоставлять Украине оружие для защиты от агрессии России путем сокращения бюрократической волокиты. Он позволяет де-факто безвозмездно передавать вооружение при условии, что страна-получатель заплатит позже.