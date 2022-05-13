ДЕВУШКА ДНЯ. Регина Целик — красавица из Таллинна, взявшая бронзу по бодибилдингу
Девушка выиграла бронзовую медаль на Чемпионате Европы по бодибилдингу и фитнесу, который проходил в начале мая Санта-Сусанне. Давайте полюбуемся чемпионкой!
"Каждый свой сезон, я осознаю, что я становлюсь мудрей и я люблю свой характер за свое упорство, целеустремлённость двигаться всегда вперёд! Кто бы что не говорил мне, я просто делаю свою работу, всегда выкладываюсь на максимум, а самое главное, что весь этот процесс меня делает счастливой! Я люблю то, чем занимаюсь всей душой" — написала девушка в своем Instagram. Кроме того, она поблагодарила своих тренеров и маму — за поддержку.
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