"Я просыпаюсь и спрашиваю у брата: “Что случилось?” Он говорит, началась война". 6-летняя Юля из-под Бучи поговорила с RusDelfi

"Я просыпаюсь и спрашиваю у своего брата: “Что случилось?” Он говорит, что началась война и нам надо спрятаться в подвале. Там с братом сами построили качели. Я покачалась, а потом начали стрелять. Папа с мамой сказали, что нам надо идти в другой подвал, мы и пошли”, — вспоминает Юля. В 6 лет она услышала звуки взрывов и пролетающих военных самолетов.

Юля говорит, что потом им пришлось ехать в Белую церковь (город в Киевской области - прим RusDelfi), а оттуда к другим родственникам. “Мой папа, который вон там стоит, — показывает она в сторону отца, — он уехал, потом опять приехал, а потом опять уехал. Потом он приехал и больше не уезжал”.

Девочка вспоминает, как возвращалась в освобожденное село. “Когда мы ехали, домой, то видели разбитые танки, — рассказывает она. А потом уточняет, используя военную терминологию: “Некоторые танки были с разбитыми башнями”.

“Были разрушены магазины, дома, все светофоры”, — вспоминает Юля. К настоящему моменту село находится под контролем Украины.

Все главные события войны России и Украины в нашем онлайне.

Все новости о войне в Украине ЗДЕСЬ.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.