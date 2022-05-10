В субботу в Ласнамяэ можно будет бесплатно сдать опасные отходы и пригодные для использования вещи

”В ходе весенней уборки многие жители могли у себя обнаружить отходы, которые не пригодны к утилизации вместе с обычным мусором. 14 мая есть прекрасная возможность избавиться от опасных отходов, а так же сдать пригодные к использованию крупногабаритные вещи” — сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

В ходе рейда сдать можно следующие содержащие опасные вещества отходы: батарейки и аккумуляторы; старые лекарства; отходы красок, клея, лаков и растворителей; масла и смазочные материалы; адсорбенты, загрязненную ветошь и защитную одежду; остатки масляных фильтров и антифриза; отходы масел, масляные фильтры и промасленную ветошь; грозящие заражением острые предметы (в т.ч. использованные шприцы); остатки удобрений и пестицидов; химикаты (кислоты, щелочи, фотохимикаты и др.); содержащие опасные вещества очищающие средства; отходы с содержанием ртути (градусники, лампы дневного света и др.); старые электроприборы; упаковку, содержащую опасные вещества или загрязненную ими (в т.ч. огнетушители).

График движения и остановки автомобиля для сбора опасных отходов 14 мая в Ласнамяэ

10.00-10.30 на перекрестке улиц Меэлику и Кивирику;

10.40-11.10 у стадиона Катлери около пункта сбора упаковки;

11.20-11.50 на парковке у Линнамяэ тее, 4;

12.00-12.30 в зоне парковки Ляэнемере тее, 66 и 70/1;

12.40-13.10 на ул. Юмера, 54;

13.20-13.50 между ул. К. Кярбери 34b и 40;

14.00-14.30 на ул. К. Кярбери ,4;

14.40-15.10 в зелёной зоне напротив Раадику 8\1;

15.20-15.50 на асфальтной площадке ул. Пунане, 63 и 65 (со стороны ул. Вилисуу);

16.00–16.30 на ул. Вирби, 20;

16.40-17.10 на парковке близ зеленой зоны Коорти у перекрестка улиц Лийкури и Вана-Куули;

17.20 — 17.50 напротив П.Пинна 19;

18.00-18.30 на парковке ул.Паэ, 80;

18.40-19.10 на парковке ул. Палласти, 30а (остановка ”Асундузе”).

Сдать опасные отходы можно и на всех таллиннских станциях и точках приема отходов.