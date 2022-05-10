В субботу в Ласнамяэ можно будет бесплатно сдать опасные отходы и пригодные для использования вещи
В субботу, 14 мая в Ласнамяэ пройдет сбор опасных отходов и пригодных к повторному использованию вещей.
”В ходе весенней уборки многие жители могли у себя обнаружить отходы, которые не пригодны к утилизации вместе с обычным мусором. 14 мая есть прекрасная возможность избавиться от опасных отходов, а так же сдать пригодные к использованию крупногабаритные вещи” — сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.
В ходе рейда сдать можно следующие содержащие опасные вещества отходы: батарейки и аккумуляторы; старые лекарства; отходы красок, клея, лаков и растворителей; масла и смазочные материалы; адсорбенты, загрязненную ветошь и защитную одежду; остатки масляных фильтров и антифриза; отходы масел, масляные фильтры и промасленную ветошь; грозящие заражением острые предметы (в т.ч. использованные шприцы); остатки удобрений и пестицидов; химикаты (кислоты, щелочи, фотохимикаты и др.); содержащие опасные вещества очищающие средства; отходы с содержанием ртути (градусники, лампы дневного света и др.); старые электроприборы; упаковку, содержащую опасные вещества или загрязненную ими (в т.ч. огнетушители).
График движения и остановки автомобиля для сбора опасных отходов 14 мая в Ласнамяэ
10.00-10.30 на перекрестке улиц Меэлику и Кивирику;
10.40-11.10 у стадиона Катлери около пункта сбора упаковки;
11.20-11.50 на парковке у Линнамяэ тее, 4;
12.00-12.30 в зоне парковки Ляэнемере тее, 66 и 70/1;
12.40-13.10 на ул. Юмера, 54;
13.20-13.50 между ул. К. Кярбери 34b и 40;
14.00-14.30 на ул. К. Кярбери ,4;
14.40-15.10 в зелёной зоне напротив Раадику 8\1;
15.20-15.50 на асфальтной площадке ул. Пунане, 63 и 65 (со стороны ул. Вилисуу);
16.00–16.30 на ул. Вирби, 20;
16.40-17.10 на парковке близ зеленой зоны Коорти у перекрестка улиц Лийкури и Вана-Куули;
17.20 — 17.50 напротив П.Пинна 19;
18.00-18.30 на парковке ул.Паэ, 80;
18.40-19.10 на парковке ул. Палласти, 30а (остановка ”Асундузе”).
Сдать опасные отходы можно и на всех таллиннских станциях и точках приема отходов.
Из пригодных к вторичному использованию вещей принимаются такие как: книги, посуда и другие кухонные принадлежности, одежда и прочий домашний текстиль, игрушки, обувь, инвентарь для хобби и спорта, музыкальные инструменты, предметы связанные с просмотром фильмов(кассеты/диски),предметы интерьера (украшения для интерьера, статуэтки, скатерти, бельё и прочее), аксессуары (украшения, сумки, ремни, очки и тд) и
небольшие электронные приборы (такие как фен, тостер, чайник, миксер, микроволновка и тд).
График приёма пригодных для вторичного использования предметов 14 мая следующий:
10:00 — 10:30 перекрёсток улиц Меэлику и Кивирику
12:00 — 12:30 в зоне парковки Ляэнемере тее, 66 и 70/1;
14:00 — 14:30 на ул. К. Кярбери ,4;
Крупногабаритные предметы, такие как автомобильные сидения и детские кресла, мебель, велосипеды и находящаяся в рабочем состоянии домашняя техника (например холодильники, плиты и другие похожие предметы) в рамках организованного сбора не принимаются.
Пригодные для вторичного использования предметы можно также сдать в пункт приёма вторичных вещей на свалке Пальяссааре, либо в магазины ”Uuskasutuskeskus”.
С 9 по 15 мая все жители Таллинна смогут также бесплатно сдать в станции по сбору отходов крупногабаритный мусор. За один раз житель города может бесплатно сдать не более трех кубометров крупногабаритного мусора. При себе необходимо иметь ID-карту или водительские права. Кампания не распространяется на юридические лица, в том числе на квартирные товарищества.
Станции переработки отходов расположены в Пяэскюла (Раба, 40, закрыто по четвергам), Рахумяэ (Рахумяэ теэ, 5a, закрыто по пятницам), Пярнамяэ (Пярнамяэ теэ, 36 / Ристайа теэ, 8, закрыто по пятницам) и Пальяссааре (Пальяссааре пыйк, 5, закрыто по вторникам). Станции открыты с 14.00 до 19.00 по будням и с 10.00 до 15.00 по выходным.
Крупногабаритными отходами являются: мебель и части мебели (например, диван, стол, полка); ковры и другие напольные покрытия; матрасы; шторы и карнизы; большие цветочные горшки; вешалки для одежды; зеркала; спортивные принадлежности; велосипеды; сломанные лыжи и санки; детские коляски; рождественские ели.
Крупногабаритными отходами не являются: строительный мусор (например, унитаз, раковина, ванна, окна, двери, обои, валики для краски); опасные отходы (например, пустые банки из-под краски, шифер); проблемные отходы (например, части непригодных к использованию автомобилей, автопокрышки); металлолом; электроприборы и электроника (например, стиральная машина, телевизор, холодильник, плита); прочие отходы, покрываемые ответственностью производителя.