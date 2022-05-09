В четверг 12 мая RusDelfi встретится с читателями в Нарве
В четверг, 12 мая в 17:30, в конференц-центре Нарвского колледжа пройдет встреча редакции Delfi с жителями Нарвы. Будем говорить о важном, у гостей будет возможность задать любые вопросы нашим журналистам.
Мы расскажем о том, как работает журналистика во время войны и в условиях кризиса, как производится проверка фактов, как понять, где правда, и кому верить, когда вокруг так много информации. Также у вас будет возможность задать вопросы нашим журналистам.
С читателями встретятся Андрей Шумаков — главный редактор RusDelfi, Урмо Соонвальд — главный редактор Delfi и Eesti Päevaleht, Илья Бер — журналист по проверке фактов, Екатерина Конакова - корреспондент Delfi в Нарве и Роман Старопопов — специальный корреспондент RusDelfi будет с нами на связи прямиком из Украины.
Регистрируйтесь на встречу по ссылке.