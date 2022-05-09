09.05.2022, 17:38
ВИДЕО | Нарвская традиция на 9 мая — объехать “кольцо славы“
Рядом с Нарвой много памятников времен Второй мировой. 9 мая они всегда усыпаны цветами. Жители пограничного города стараются объехать все места, проехать по так называемому "кольцу славы". Смотрите репортаж RusDelfi!
Днем 8 мая у “Танка” и “Трех штыков” уже лежали цветы. Мужчина из Йыхви рассказал, что бурно 9 мая не отмечает, но цветы всегда приносит в этот день или на кладбище в Йыхви, если нет времени приехать к монументу. Также с женой приезжают раз в несколько лет возложить цветы к нарвским памятникам. “Все в душе, вспоминаем, как жили наши родители,“ — говорит он.
Семья с двумя детьми приехали сначала к “Танку”, потом к “Трем штыкам”. Каждый год они отдают дань памяти. Объезжают с цветами братские могилы и монументы Второй мировой. “Все-таки [солдаты] кровь проливали, голову складывали. Нас бы могло вообще не быть. Ничего бы не было”, — говорит глава семьи.