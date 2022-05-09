ВИДЕО | Нарвская традиция на 9 мая — объехать “кольцо славы“

Днем 8 мая у “Танка” и “Трех штыков” уже лежали цветы. Мужчина из Йыхви рассказал, что бурно 9 мая не отмечает, но цветы всегда приносит в этот день или на кладбище в Йыхви, если нет времени приехать к монументу. Также с женой приезжают раз в несколько лет возложить цветы к нарвским памятникам. “Все в душе, вспоминаем, как жили наши родители,“ — говорит он.