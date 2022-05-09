На акции ”Бессмертный полк” в Берлине произошла потасовка, как минимум один человек задержан полицией

Участники акции с плакатами и портретами своих погибших в Великую отечественную войну родственников прошли маршем от Бранденбургских ворот до Мемориала павшим советским воинам в Тиргартене, где возложили цветы.

По оценкам корреспондента ”Спектра”, в акции приняли участие около 1,5−2 тысяч человек.

В момент возложения цветов у подножия мемориала между одним из участников акции и другим пожилым человеком возникла дискуссия, которая очень быстро переросла в потасовку, в результате которой участник акции был задержан полицейскими.

На видео видно, что второй участник потасовки тоже был уведен полицейским, но был ли он задержан, пока не известно.

Люди на площади поддерживали задержанного участника, заявляя, что предметом спора был национализм и говорили о том, что полиция задержала не того человека.

Сразу после задержания на площади перед мемориалом стали скандировать ”Фашизм не пройдет!”.

В этом году на акции ”Бессмертный полк” в Берлине запрещена любая военная символика, георгиевские ленточки и любые элементы военной формы.