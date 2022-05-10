10.05.2022, 07:25
ВИДЕО DELFI | Житель Бучи: российские солдаты убивали системно, чтобы запугивать нас
ФОТО: Кадр из видео
Александра российская оккупация застала в его родном городе Буча. Его младшего брата, как и многих мужчин, убили просто для запугивания оставшихся жителей. "Наибольшие шансы выжить были у асоциальных личностей и стариков, но и их иногда убивали", — говорит Александр в интервью RusDelfi.
Мы говорим с Александром на Вокзальной — улице, которая стала известна всему миру благодаря снимкам горы разбитой российской военной техники, громоздящейся посреди проезжей части.
”Здесь расстреляли колонну русских танков — псковских и костромских десантников”, — говорит Александр.