За рубежом
10.05.2022, 07:25

ВИДЕО DELFI | Житель Бучи: российские солдаты убивали системно, чтобы запугивать нас

 
Роман Старапопов
Сергей
Сергей
ФОТО: Кадр из видео

Александра российская оккупация застала в его родном городе Буча. Его младшего брата, как и многих мужчин, убили просто для запугивания оставшихся жителей. "Наибольшие шансы выжить были у асоциальных личностей и стариков, но и их иногда убивали", — говорит Александр в интервью RusDelfi.

Мы говорим с Александром на Вокзальной — улице, которая стала известна всему миру благодаря снимкам горы разбитой российской военной техники, громоздящейся посреди проезжей части.

”Здесь расстреляли колонну русских танков — псковских и костромских десантников”, — говорит Александр.

Перпендикулярно Вокзальной идёт улица Яблонская. Мой собеседник показывает в ее сторону и говорит, что ”по ней русские шли вторым этапом на Ирпень со стороны Стеклозаводской — там были кадыровцы, там девочку изнасиловали, там убивали и мучали людей". От слов Александра кровь стынет в жилах.

RusDelfi
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