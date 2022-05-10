ВИДЕО DELFI | Житель Бучи: российские солдаты убивали системно, чтобы запугивать нас

Александра российская оккупация застала в его родном городе Буча. Его младшего брата, как и многих мужчин, убили просто для запугивания оставшихся жителей. "Наибольшие шансы выжить были у асоциальных личностей и стариков, но и их иногда убивали", — говорит Александр в интервью RusDelfi.