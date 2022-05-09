ВИДЕО | Российского посла в Польше облили краской во время возложения цветов



На других видео, впрочем, звук присутствует. Толпа действительно кричит "Фашисты!".

На данное событие уже последовала реакция. Глава комитета Госдумы Калашников заявил, что нападение на посла РФ в Польше ожидаемо, такие акции могут привести к тому, что послы уже будут не нужны.

Сам посол немного позже сообщил, что он и российские дипломаты в ходе инцидента на советском кладбище в Варшаве серьезно не пострадали