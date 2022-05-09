"РФ бросает трупы своих солдат". На пророссийской lenta.ru появились антипутинские новости

- Путин развязал одну из кровопролитных войн 21 века - Зеленский оказался круче Путина – Российская элита оказалась ничтожно безвольной - Владимир Путин превратился в жалкого диктатора и параноика – Россию заставят платить Украине многомиллиардные репарации – Владимир Путин боится раскрыть правду о своей семье – Россия угрожает уничтожить весь мир - Российская элита больна кумовством и лизоблюдством. - Путина и его соратников ждет трибунала

Как стало известно чуть позже, за акцией стояли не хакера, как предполагалось сначала, а сотрудники редакции. Как сообщила "Медуза", ”Медиазона” со ссылкой на источники в редакции Lenta.Ru написала, что сайт издания не был взломан. Публикация материалов с критикой войны и российского руководства — акция сотрудников. В настоящий момент эти материалы с сайта удалены. Далее источники ”Медузы” также подтвердили, что новости на главной странице Lenta.Ru заменили сотрудники. Собеседники попросили не называть их имена, но предоставили доказательства, что сайт не был взломан.