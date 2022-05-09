"РФ бросает трупы своих солдат". На пророссийской lenta.ru появились антипутинские новости
Как сообщает портал news.liga.net, главные новости ленты.ру по состоянию на 10:15 выглядели так:
- Путин развязал одну из кровопролитных войн 21 века
- Зеленский оказался круче Путина
– Российская элита оказалась ничтожно безвольной
- Владимир Путин превратился в жалкого диктатора и параноика
– Россию заставят платить Украине многомиллиардные репарации
– Владимир Путин боится раскрыть правду о своей семье
– Россия угрожает уничтожить весь мир
- Российская элита больна кумовством и лизоблюдством.
- Путина и его соратников ждет трибунала
Как стало известно чуть позже, за акцией стояли не хакера, как предполагалось сначала, а сотрудники редакции. Как сообщила "Медуза", ”Медиазона” со ссылкой на источники в редакции Lenta.Ru написала, что сайт издания не был взломан. Публикация материалов с критикой войны и российского руководства — акция сотрудников. В настоящий момент эти материалы с сайта удалены. Далее источники ”Медузы” также подтвердили, что новости на главной странице Lenta.Ru заменили сотрудники. Собеседники попросили не называть их имена, но предоставили доказательства, что сайт не был взломан.