Признал потери, сузил войну до Донбасса. Украинский политолог прокомментировал речь Путина на параде Дня победы

"Последние годы мы много ожидаем от Путина и России. Иногда демонизируем, иногда преувеличиваем их силу, как показала практика войны России с Украиной. Было много слухов, что Путин с этой трибуны объявит войну Украине”, — говорит Лисный, который напоминает, что были слухи и о том, что Россия может объявить войну всему миру. Также были разговоры о том, что в России 9 мая Путин может объявить о всеобщей мобилизации.

”Я против всего этого, но этот шаг нелогичен, чтобы в День Победы признать свое поражение. Хотя его речь меня удивила только одним моментом. Я не знаю, с чем это связано, может быть это реверанс в сторону цивилизованного мира, может быть тонкий ход пиарщиков. За последнее время — с 2015 года — упоминание, что Вторую Мировую войну, оказывается, выиграла не только Россия. Оказывается, были союзники — Украина и Беларусь. Этот ход я не ожидал”, — признается Лисный.

”Этот тот момент, который скорее подчеркивает весь маразм ситуации. Все остальное — ни о чем”, — считает политолог. Лисный также обращает внимание на то, что Путин признал, не называя цифр: на войне в Украине у России есть серьезные потери. Сегодня, 9 мая, Путин подписал указ о помощи семьям и детям погибших в Украине военных.

”Это признание дорого стоит, потому что если они были бы несущественными, как пишет российская пропаганда. Мне этот момент понравился: действительно, наша армия наносит очень серьезный урон”, — делает выводы политолог.

”Еще один момент, который нельзя не заметить в проповеди старца — он сузил войну до Донбасса. Он не говорил, что война идет в Украине. То есть, он продал россиянам то, о чем говорил вначале: пошли защищать исключительно Донбасс. То, что войска были под Киевом, в Сумах, практически по всей Украине — этого он не сказал. То есть, это признак слабости”, — рассуждает Олег Лисный.