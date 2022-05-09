Признал потери, сузил войну до Донбасса. Украинский политолог прокомментировал речь Путина на параде Дня победы
Украинский политолог Олег Лисный в интервью Delfi проанализировал речь президента России Владимира Путина, которую он произнес 9 мая на Красной площади в Москве.
"Последние годы мы много ожидаем от Путина и России. Иногда демонизируем, иногда преувеличиваем их силу, как показала практика войны России с Украиной. Было много слухов, что Путин с этой трибуны объявит войну Украине”, — говорит Лисный, который напоминает, что были слухи и о том, что Россия может объявить войну всему миру. Также были разговоры о том, что в России 9 мая Путин может объявить о всеобщей мобилизации.
”Я против всего этого, но этот шаг нелогичен, чтобы в День Победы признать свое поражение. Хотя его речь меня удивила только одним моментом. Я не знаю, с чем это связано, может быть это реверанс в сторону цивилизованного мира, может быть тонкий ход пиарщиков. За последнее время — с 2015 года — упоминание, что Вторую Мировую войну, оказывается, выиграла не только Россия. Оказывается, были союзники — Украина и Беларусь. Этот ход я не ожидал”, — признается Лисный.
”Этот тот момент, который скорее подчеркивает весь маразм ситуации. Все остальное — ни о чем”, — считает политолог. Лисный также обращает внимание на то, что Путин признал, не называя цифр: на войне в Украине у России есть серьезные потери. Сегодня, 9 мая, Путин подписал указ о помощи семьям и детям погибших в Украине военных.
”Это признание дорого стоит, потому что если они были бы несущественными, как пишет российская пропаганда. Мне этот момент понравился: действительно, наша армия наносит очень серьезный урон”, — делает выводы политолог.
”Еще один момент, который нельзя не заметить в проповеди старца — он сузил войну до Донбасса. Он не говорил, что война идет в Украине. То есть, он продал россиянам то, о чем говорил вначале: пошли защищать исключительно Донбасс. То, что войска были под Киевом, в Сумах, практически по всей Украине — этого он не сказал. То есть, это признак слабости”, — рассуждает Олег Лисный.
Политолог говорит, что красной линией в речи Путина читалось, что он не доволен нынешней ситуацией. Лисный предполагает, что окружение Путина и сам он планировали в этот день сказать о том, что Украина принадлежит России.
”Я думаю, что он сам планировал видеть это все — принимать парад своих войск — в центре Киева. Но не получилось”, — констатирует политолог. Лисный обращает внимание, что у Путина в речи были долгие паузы, он долго листал написанные тексты. По его словам, это не означает, что Путин был не уверен в себе, поскольку, скорее всего, у военных забрали все патроны.
”Я могу сказать цинично, как украинец. Я ждал, что из какого-то танка вылетит снаряд и закончит вот это все. Но я понимаю, что это русские танки в русской столице. Ничего такого не произойдет, а очень бы хотелось”, — не скрывает своего желания политолог.
”В конце он заверещал: ”За Россию! За победу!” Ну это как-то вообще никак. Перед этим должно было быть: ”Мы начинаем войну, грубо говоря, ”атакуем НАТО”. Тогда это было бы уместно. А что это было? Заготовок предыдущей речи, которая была победная”, — задается вопросами Лисный.
Политолог обращает внимание еще на один момент. На Красной площади не было авиации: ”Это очень четкий сигнал — многие летчики долежались над Украиной”. Также по словам политолога, Путин сбавил риторику про ядерное оружие. Пролет самолета ”Судного дня” мог говорить о том, что Путин вынашивает планы нанесения ядерного удара хотя бы по Украине. ”Этого не произошло, это тоже признак слабости, — уверен Лисный. — Сказали, что причина в плохой погоде. Но мне не верится, что причина в этом, там замечательная погода”.
Политолог также говорит о том, что Красной площади не было ни одной буквы ”Z”. ”На Красной площади они стеснительно не показали этого. Вся символика была Советского Союза. Может, я какую маленькую букву ”z” у кого-то на футболке и не заметил. Но вот, что я глобально ожидал увидеть — этого не было. То есть, они стыдятся фашистской символики и не захотели показывать флаг победы и новую свастику вместе. Но может я приписываю им какие-то человеческие факторы, может там была совсем другая логика”, — не исключает Олег Лисный.