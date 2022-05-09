Министр юстиции: 9 мая в Эстонии мир не наступил
Министр юстиции (Партия реформ) Марис Лаури рассуждает о потере независимости в 1945 году.
Война – это не что-то такое, по чему тоскует и чего хочет нормальный человек. Война – это потрясения, разрушенные и потерянные жизни, раненые, сироты... Война – это руины, нищета, разбитые мечты, ничтожное существование... В войне нет ничего красивого.
Тем не менее человечество без войн жить не может. Из-за чего же войны начинаются? Снова и снова мы видим, что из-за нелепого желания какого-нибудь диктатора подчинить другие народы и страны, доказать собственную силу и мощь, а также войти в историю как завоеватель. И всегда находятся те, кто следуют за ним, исходя из аналогичных или каких-то иных личных интересов или просто из страха.
На войне могут совершаться героические поступки, но сама война ценностью не является, это не что-то такое, что следует защищать или чего нужно достигнуть.
За свою историю Эстония не раз становилась театром военных действий. Непосредственным участником войны Эстония становилась редко, хотя через нашу территорию проходили очень многие чужие войска. Наши предки были вынуждены воевать преимущественно за другие армии и власти. Вторая мировая война тоже не стала исключением. Если в других странах 8 мая 1945 года пушки замолчали, то в Эстонии в этот день мир не наступил. Независимость не вернулась.
Зачинщики войн всегда говорят об идеях, ценностях, справедливости, о людях – об их защите и спасении. Это чистая ложь. Так было во Вторую мировую, точно так же сейчас и в Украине.
Опыт народа в Эстонии – это то, что помогает нам воспринимать ужасы войны на личном уровне, как с позиции тех, кого силой погнали воевать, так и с позиции тех, кому пришлось спасаться бегством. С позиции людей, которые лишились своих домов и им оставалось лишь надеяться на то, что в них не попадет снаряд или шальная пуля. С позиции женщин, детей и стариков. То, что сейчас происходит в Украине, те методы, которыми Россия под руководством Путина пытается уничтожить и подчинить другую страну и народ, с позиции самого обычного человека выглядят омерзительно. Все, что там сейчас происходит, эстоноземельцам слишком знакомо.
Днем победы для Эстонии не является ни восьмое, не девятое мая. Восьмое мая для эстоноземельцев – это день, когда можно вспомнить о том, что закончились масштабные битвы войны, а один из диктаторов прекратил свое существование. Но другой-то остался, продолжив властвовать над Эстонией! Именно по этой причине эстоноземельцы понимают, почему нужно чтить память погибших на войне, но при этом не хотят заниматься героизацией войны и ее зачинщиков.
К сожалению, это делается снова и снова, естественно, с обоснованием необходимости чтить память павших. Но слова, символы и методы остаются точно такими же, которые сейчас используются на войне во имя уничтожения Украины. Мало того, под теми же символами звучат угрозы пойти дальше – дойти до Атлантического океана, покорить Эстонию и всю Европу. Это прямая угроза войной, и для Эстонии подобных вещи не приемлемы. Тот, кто хочет, может почтить память павших на войне, но только не размахивая флагами и ленточками, а так, как и принято поминать погибших – цветами и свечами.