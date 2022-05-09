Министр юстиции: 9 мая в Эстонии мир не наступил

Война – это не что-то такое, по чему тоскует и чего хочет нормальный человек. Война – это потрясения, разрушенные и потерянные жизни, раненые, сироты... Война – это руины, нищета, разбитые мечты, ничтожное существование... В войне нет ничего красивого.

Тем не менее человечество без войн жить не может. Из-за чего же войны начинаются? Снова и снова мы видим, что из-за нелепого желания какого-нибудь диктатора подчинить другие народы и страны, доказать собственную силу и мощь, а также войти в историю как завоеватель. И всегда находятся те, кто следуют за ним, исходя из аналогичных или каких-то иных личных интересов или просто из страха.

На войне могут совершаться героические поступки, но сама война ценностью не является, это не что-то такое, что следует защищать или чего нужно достигнуть.

За свою историю Эстония не раз становилась театром военных действий. Непосредственным участником войны Эстония становилась редко, хотя через нашу территорию проходили очень многие чужие войска. Наши предки были вынуждены воевать преимущественно за другие армии и власти. Вторая мировая война тоже не стала исключением. Если в других странах 8 мая 1945 года пушки замолчали, то в Эстонии в этот день мир не наступил. Независимость не вернулась.

Зачинщики войн всегда говорят об идеях, ценностях, справедливости, о людях – об их защите и спасении. Это чистая ложь. Так было во Вторую мировую, точно так же сейчас и в Украине.