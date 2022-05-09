Историк: Сталин не считал 9 мая победой. По его мнению, настоящая победа в войне не была достигнута

Культ победы во Второй мировой войне стал сегодня в России квазирелигией и своего рода отправной точкой, через которую обычный россиянин начинает осознавать свою роль в русской национальной идее и русской национальной идентичности. Культ победы имеет сильные позиции и, несмотря на действия путинского режима, остается конкурентноспособным брендом, уверенно чувствующим себя на рынке патриотизма. Однако помпезное и красочное бряцание оружием все больше отвечает интересам путинского режима. Уважение к павшим с каждым годом становится все более второстепенным и приобретает символическое значение 9 мая.