"На ваших руках кровь тысяч украинцев и сотен убитых детей". В России в День победы взломали программы телеканалов

"В России взломали программы каналов спутникового ТВ, телеприставки разных сервисов и даже телепрограмму на ”Яндексе” взломали. 9 мая у зрителей началось не с парада, а с антивоенного обращения", — пишет телеграм-канал ЧТД.

"На российские каналы телевещания была совершена кибератака, из-за чего у абонентов в сетке вещания могли появиться надписи экстремистского характера. Сейчас наши IT-специалисты оперативно устраняют последствия взлома, чтобы абоненты как можно быстрее смогли получать сервисы и смотреть телепрограммы и фильмы", — сообщили ”Городским порталам” в пресс-службе МТС-Сибирь, передает сайт 45.ru.

Как сообщает "Медуза", надпись видели пользователи МТС ТВ, НТВ-плюс, ”Ростелекома”, а также владельцы медиаплееров Winx. По одной из версий, взлому подвергся встроенный плеер телевизоров Smart TV.

После начала российского вторжения в Украину хакеры неоднократно взламывали сайты российских СМИ, а также государственных органов — и публиковали на них антивоенные сообщения и изображения.