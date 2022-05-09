Продажа "Челси" — рекордная. Но получит ли Абрамович хоть что-то?

Официально сделка должна завершиться к 31 мая, но Боули уже побывал на стадионе: посетил ”Стэмфорд Бридж” в пятницу, а в субботу побывал на матче с ”Вулверхэмптоном”. В трансляции ему уделили внимания примерно столько же, сколько футболистам — камера выхватывала чуть ли не каждое его действие, пишет "Чемпионат".

За сколько продадут ”Челси”? Сообщается о сумме в £ 4,25 млрд (€ 4,97 млрд), которая будет разбита на две части. Первая — £ 2,5 млрд (€ 2,92 млрд) — плата за клуб. Эта сумма отправится на банковский счёт, но не Абрамовича (Великобритания проследит, чтобы он не получил ни пенни), а правительства. Вторая — £ 1,75 млрд (€ 2,04 млрд)— это инвестиции в клуб. Деньги вложат в реконструкцию ”Стэмфорд Бридж”, академию, женскую команду и дальнейшее финансирование фонда ”Челси”.

Перед новыми владельцами, сообщает Sky Sports, поставили несколько важных условий: нельзя выплачивать дивиденды и плату за управление клубом до 2032 года; нельзя продавать акции до 2032 года; нельзя выходить за пределы установленного долга. Английские СМИ называют эти условия ”антиглейзеровскими”: их внесли в условия сделки для того, чтобы избежать разногласий, которые существовали между Глейзерами после покупки ”Манчестер Юнайтед”. А что с долгом перед Абрамовичем? Издание The Times ранее заявляло, что ”Челси” сообщил правительству Великобритании и участникам торгов об изменениях условий сделки. Предполагалось, что часть средств за клуб пойдут на погашение долга компании Fordstam Ltd (учредитель ”Челси”) перед Camberley International Investments в размере £ 1,6 млрд. Последняя компания зарегистрирована в офшоре, поэтому точно установить её связь с Абрамовичем невозможно. Такой сценарий напряг правительство: у чиновников появились опасения, что российский бизнесмен таким образом хочет всё же получить хоть какие-то средства от продажи клуба.