Лаури Ляэнеметс: людей нельзя лишать права скорбеть по погибшим на войне близким
Председатель Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс выразил надежду на то, что, несмотря на войну в Украине и царящие в обществе разногласия, 9 мая в этом году пройдет спокойно.
В этом году исполняется 77 лет с окончания Второй мировой войны. В результате этой войны погибли около 70 миллионов человек, в том числе около 40 миллионов мирных граждан. Из-за трагических хитросплетений истории эстонцы сражались по разные стороны фронта. И мои дедушки воевали один в красной, а второй в германской армии. И оба мечтали о мире.
Хотя Вторая мировая война закончилась для Эстонии на несколько десятилетий позже, важно помнить всех погибших на этой войне. Мы долгое время жили в надежде, что больше никогда ничего подобного не повторится. Война никому из нас не нужна, поскольку в войне не бывает победителей. Особенно среди простых людей.
И тем больнее было проснуться 24 февраля и стать свидетелями очередной войны на территории Европы. Нападения на независимые страны ничем нельзя оправдать. При этом нельзя поддаваться на эмоции и обвинять в агрессии России против Украины мирных жителей Эстонии только на основании их родного языка. Я верю, что мир и единство и сегодня являются для всех нас общей мечтой.
В последние месяцы было много дискуссий на тему символики в поддержку войны: нужно ли ее запрещать, и если да, то что и как именно. Много говорилось и о том, что делать с 9 мая, нужно ли в этот день запретить вообще любую активность. Нередко эти дискуссии становились весьма агрессивными, в том числе и по отношению к людям, которые ни в чем не виноваты.
При этом я считаю, что с угрозами в адрес Эстонского государства, даже если они высказываются косвенно, мириться нельзя. И сегодня не то время и не то место, когда можно провоцировать и пытаться расколоть общество еще больше. Это последнее, что нам сегодня нужно.
Мы нуждаемся в сплоченной и сильной Эстонии. И одной из ее частей является понимание, что никого нельзя обвинять только на основании родного языка или национальности. Единство недостижимо без равных возможностей на рынке труда и без уверенности в завтрашнем дне. Достаток необходим для ощущения безопасности и защищенности. И сейчас, в условиях безумной инфляции, государство не имеет права никого оставлять без помощи — это медленно, но верно ослабляет сплоченность и силу нашей страны.
Я верю, что, несмотря на войну в Украине и царящие в обществе разногласия, 9 мая в этом году пройдет спокойно. Надеюсь, что полиции не придется задерживать людей, разжигающих рознь и провоцирующих беспорядки. Надежду на это дает тот факт, что после начала войны практически не было случаев использования враждебной символики в публичном пространстве.
Думаю, все мы можем согласиться, что в этом году 9 мая является в первую очередь днем памяти независимо от того, как мы до сих пор отмечали и оценивали эту дату. Ни в коем случае нельзя отнимать у людей право скорбеть по погибшим на войне родственникам. Единство Эстонии — в наших общих интересах.