Лаури Ляэнеметс: людей нельзя лишать права скорбеть по погибшим на войне близким

В этом году исполняется 77 лет с окончания Второй мировой войны. В результате этой войны погибли около 70 миллионов человек, в том числе около 40 миллионов мирных граждан. Из-за трагических хитросплетений истории эстонцы сражались по разные стороны фронта. И мои дедушки воевали один в красной, а второй в германской армии. И оба мечтали о мире.

Хотя Вторая мировая война закончилась для Эстонии на несколько десятилетий позже, важно помнить всех погибших на этой войне. Мы долгое время жили в надежде, что больше никогда ничего подобного не повторится. Война никому из нас не нужна, поскольку в войне не бывает победителей. Особенно среди простых людей.

И тем больнее было проснуться 24 февраля и стать свидетелями очередной войны на территории Европы. Нападения на независимые страны ничем нельзя оправдать. При этом нельзя поддаваться на эмоции и обвинять в агрессии России против Украины мирных жителей Эстонии только на основании их родного языка. Я верю, что мир и единство и сегодня являются для всех нас общей мечтой.

В последние месяцы было много дискуссий на тему символики в поддержку войны: нужно ли ее запрещать, и если да, то что и как именно. Много говорилось и о том, что делать с 9 мая, нужно ли в этот день запретить вообще любую активность. Нередко эти дискуссии становились весьма агрессивными, в том числе и по отношению к людям, которые ни в чем не виноваты.

При этом я считаю, что с угрозами в адрес Эстонского государства, даже если они высказываются косвенно, мириться нельзя. И сегодня не то время и не то место, когда можно провоцировать и пытаться расколоть общество еще больше. Это последнее, что нам сегодня нужно.