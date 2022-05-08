СЛУШАЙ ПРОГРАММУ | Ничто не будет прежним: Европа отказывается от ископаемого топлива(1)
9 мая мы снова будем праздновать День Европы, который с 1964 года отмечается в честь мира и европейского единства. После окончания Второй мировой войны Европа нуждалась в этих ценностях гораздо больше, чем сегодня. Одним из центров внимания в Европе была война связь войны в Украине с газом и нефтью, иными словами, зависимость Европы от поставок энергоносителей из России.
Европа предпринимает отчаянные шаги, чтобы избавиться от этой зависимости, Эстония уже отказалась от российского газа, и к этому решению присоединяются все новые и новые государства. В то же время мы далеки от того, чтобы суметь закрыть «топливные краны», которые фактически тянутся с востока. Многие могут задаться вопросом, почему так сложно отказаться от газа и нефти из России. Кроме того, вопрос также в том, что будет дальше, каковы альтернативы.
«До Дня Европы еще есть немного времени, но председатель Еврокомиссии уже объявила о шестом пакете санкций, при помощи которых ЕС повлияет на агрессию России. Что очень особенно, значимо и отражает ситуацию и испытания, с которыми мы сталкиваемся. Люди, занятые в этой сфере, давно обратили внимание на необходимость перемен, но сейчас, с войной на Украине, необходимость перемен нам просто навязали. Тот факт, что мы зависим и зависели от российской нефти, газа и угля, ни для кого не новость, об это свидетельствовали цифры и статистика. Однако сегодня на передний план неожиданно выдвинулось осознание того, насколько мы зависимы от топлива соседней страны и как трудно быстро отрезать себя от него», - сказал Прийт Энок, председатель правления Центра резервов Эстонии.
К 2050 году Европейский союз поставил перед собой амбициозную цель стать углеродно-нейтральным. По словам исполнительного директора Fermi Energia Калева Каллеметса, это единственный возможный способ спасти планету и продолжить существование людей. Каллеметс приводит пример, что в последние месяцы в Индии было очень сухо и жарко, а в некоторых частях Финляндии до сих пор минус 15 градусов. Все это влияет на производство продуктов питания и на цены на продукты, это мы должны начать ощущать и в Эстонии.
«Изменения климата очевидны, ими необходимо заняться немедленно. Конечно, эти изменения дороги, неудобны и для кого-то неприятны, но мы не можем не проводить их. Однако люди, похоже, это понимают, как и предприятия, а также страны. Сегодня время заказа как на электромобили, так и на атомные электростанции чрезвычайно длительно по причине того, что спрос превышает предложение. Люди ищут альтернативы. Изменение должно произойти быстро, капитал должен перейти от ископаемого топлива к другим технологиям производства энергии», - добавляет Каллеметс.
Также очевидно, что война в Украине дала совершенно новый импульс к изменениям и потребностям для них: такие условия, как климатическая нейтральность в 2050 году, уже не кажутся нереалистичными.
«Чем бы и как не закончилась эта война, возврата к прежним позициям, моделям деятельности и договоренностям не будет. Если подумать о росте полгода назад, то об этих же проблемах зависимости и о необходимости перемен говорили скорее в этакой гипотетической форме. Однако сегодня предпринимаются реальные шаги. Одна из основных причин отказа от возврата к предыдущим моделям заключается в том, что после отключения российской нефти или газа нет смысла искать в другом месте то же самое сырье, чтобы доставлять нефть танкерами из США или угля из Австралии. Все это означает большой расход времени и сильно возросшие цены. Возникает вопрос, нужно ли заменять недостающий баррель нефти на баррель нефти из другого источника или проявить смекалку, сократить количество используемых баррелей, вместо них найти альтернативные варианты на месте и переиграть всю модель», - говорит Энок.
В последней мысли Каллеметс изменил бы только одно - отказаться от баррелей полностью и переключиться на альтернативные виды топлива. Было также принято решение полностью отказаться от всех российских энергоносителей к 2027 году.
«Иначе мы будем последовательно финансировать все те ужасы, которые Россия в мире может повторить. Мы говорим сегодня об Украине и Буче, но должны также говорить о Грузии, Сирии и Чечне. Надо признать, что наш враг идейный, видит в нас нацистов, и единственный способ восстановить безопасность в регионе - перерезать их сервисные цепочки, что толкнуло бы их к ситуации, которая сложилась в России 1980-х и 1990-х годов, и благодаря этому [они] изменят свое отношение. Однако на все это могут уйти годы, если не десятилетия», - добавляет Каллеметс.
Дебаты на тему энергетики слушайте в подкасте* Дня Европы:
* Подкаст на эстонском языке
Проект подготовлен в сотрудничестве с Госканцелярией и порталом Delfi.