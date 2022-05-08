СЛУШАЙ ПРОГРАММУ | Ничто не будет прежним: Европа отказывается от ископаемого топлива

Европа предпринимает отчаянные шаги, чтобы избавиться от этой зависимости, Эстония уже отказалась от российского газа, и к этому решению присоединяются все новые и новые государства. В то же время мы далеки от того, чтобы суметь закрыть «топливные краны», которые фактически тянутся с востока. Многие могут задаться вопросом, почему так сложно отказаться от газа и нефти из России. Кроме того, вопрос также в том, что будет дальше, каковы альтернативы.

«До Дня Европы еще есть немного времени, но председатель Еврокомиссии уже объявила о шестом пакете санкций, при помощи которых ЕС повлияет на агрессию России. Что очень особенно, значимо и отражает ситуацию и испытания, с которыми мы сталкиваемся. Люди, занятые в этой сфере, давно обратили внимание на необходимость перемен, но сейчас, с войной на Украине, необходимость перемен нам просто навязали. Тот факт, что мы зависим и зависели от российской нефти, газа и угля, ни для кого не новость, об это свидетельствовали цифры и статистика. Однако сегодня на передний план неожиданно выдвинулось осознание того, насколько мы зависимы от топлива соседней страны и как трудно быстро отрезать себя от него», - сказал Прийт Энок, председатель правления Центра резервов Эстонии.

К 2050 году Европейский союз поставил перед собой амбициозную цель стать углеродно-нейтральным. По словам исполнительного директора Fermi Energia Калева Каллеметса, это единственный возможный способ спасти планету и продолжить существование людей. Каллеметс приводит пример, что в последние месяцы в Индии было очень сухо и жарко, а в некоторых частях Финляндии до сих пор минус 15 градусов. Все это влияет на производство продуктов питания и на цены на продукты, это мы должны начать ощущать и в Эстонии.