Рынок труда значительно расширился благодаря ЕС(18)
«На континенте, где страны когда-то проливали кровь, защищая свои территории, сегодня границы есть только на карте. Европа без внутренних границ приносит экономике большую пользу, что показывает, насколько осязаема, популярна и успешна Шенгенская система и насколько она важна для нашей повседневной жизни и для нашего общества.
Мы должны поддерживать и укреплять эту общую систему», - говорит о важности единого экономического пространства и рынка труда Евроcоюза комиссар по миграции, внутренним делам и гражданству Димитрис Аврамопулос.
Сегодня удобно ехать на работу в Скандинавию
Эстонско-финский центр занятости и консультаций на запрос отвечает, что предприятие практически прекратило оказание консультационных услуг, потому что люди их больше не заказывают - с конкретными опасениями обращаются скорее к профсоюзам или в Кассу по безработице.
Специалист, предлагающих лесохозяйственные услуги, Кайдо Кару, говорит, что работа в Финляндии или в Швеции сегодня такая же обычная часть повседневной жизни, как и работа в Эстонии. «За корректность документов отвечаю работодатели и заказчики, задача подрядчика - обеспечить прохождение обучения по технике безопасности и оказанию первой помощи, а также исправность оборудования и выполнение работы на высоком уровне», - заключает он. Обучение, необходимое для финского рынка труда, проводится до начала работы, еще в Эстонии, и здесь же выдаются сертификаты, действительные на финском рынке труда. Языковые навыки требуются на таком уровне, чтобы у вас не было проблем с работой и повседневным общением. В Швеции необходимое обучение проводится через специальное лесохозяйственное предприятие, а кроме того, работников там поддерживает и профсоюз.
Однако трудоустройство эстонской писательницы Леа Яанимаа в Финляндии десять лет назад было делом далеко не простым. Она вспоминает, что десять лет назад в Финляндии тебя должен был кто-то ждать. И если кто не владел финским на разговорном уровне, государства это не касалось.
«Я уехала жить в Хельсинки в 2013 году. У меня было рабочее место, мне нужен был личный код, для этого я, как полагается, отправилась в Регистр народонаселения. Оттуда меня направили в Департамент иммиграции в Пасила, куда я сходила. После долгого ожидания мне сказали, что разрешение на работу и личный код я не получу до тех пор, пока работодатель не оформит контракт. Однако работодатель заявил, что некоторые предприятия в Финляндии могут нанимать сотрудников без личного кода, а некоторые - нет, и конкретно мой принадлежит к тем, кому делать этого нельзя ».
Леа вспоминает, что личный код посылали домой по почте, но снять жилплощадь без личного кода было невозможно.
«С помощью своего работодателя я получила в Налоговой инспекции карту подоходного налога. При ее наличии я смогла открыть счет в финском банке и заказать банковскую карточку. Карточку Больничной кассы я получила после того, как месяц проработала. Позже
я сделала единую ИД-карточку с данными Kela, а также продлила водительское удостоверение. Международную карту Kela а заказывала отдельно. Место жительства зарегистрировала в Регистре народонаселения (Maistraatti). Оно значилось и моим почтовым адресом, так как все карточки мне отправляли по почте. Я зарегистрировалась как постоянный житель, но можно и как временный. Когда я приехала в Финляндию десять лет назад, для меня все было сложно и административно-противоречиво. Ты не можешь получить личный код, если у тебя нет трудового договора, ты не можешь устроиться на работу, если у тебя нет места жительства. Ничего не сделаешь без личного кода. Гражданину Евросоюза не нужен вид на жительство, но должен зарегистрироваться как иностранец. С действующим трудовым договором. Госпошлина оплачивалась на месте. Сейчас, в ИТ-эпоху, все намного проще, и большинство вещей можно делать онлайн», - заключает Яанимаа.
Впрочем, Кайдо Кару также отмечает, что банковский счет в Финляндии сегодня тоже не важен - финским заказчикам вполне подходит банковский счет в Эстонии.
Трудоустроиться в Эстонии было просто
Умберто Дорус Гертс, гражданин Нидерландов работает в Эстонии преподавателем тем психического здоровья и своим решении приехать работать в Эстонию неизменно доволен.
«Я приехал в 2006 году. Все мои документы сгодились, я запросто получил ИД-карту и местное водительское удостоверение, а когда их срок истек, проблем с продлением не было».
Гертс, занимающийся образованием социальных педагогов и социальной политикой, согласен, что пока не выучил язык в достаточной мере, ему нужно спуститься на несколько ступенек вниз по карьерной лестнице и параллельно с работой осваивать эстонский язык.
«Языковая и культурная интеграция очень важны для жизни и работе в Эстонии», - подчеркивает он и добавляет, что из-за небольшого размера страны предложения о работе он получает в основном благодаря своим социальным контактам. «Я думаю, что найти официальную работу может оказаться сложнее», - допускает он и одобряет отношение эстонцев: как только они понимают, что ты изучаешь эстонский язык, все становятся очень любезными и хотят помогать тебе продвинуться.
Рынки труда - лицо местной культуры
Аге Ванаюур, менеджер по персоналу Tallink Group, сначала объясняет, что бизнес-деятельность компании поддерживают сотрудники из разных стран Европейского союза - Эстонии, Латвии, Литвы, Финляндии, Германии и Швеции.
Он утверждает, что все рынки труда - лицо культуры и стиля работы определенной местности, но при этом принципы найма в компании одинаковы независимо от страны.
«Различия можно найти прежде всего в поиске сотрудников с определенными навыками и знаниями. Так, например, специалисты с определенными навыками и знаниями, которые нужны в эстонской организации, могут отыскаться на шведском рынке труда. Поэтому, чтобы найти нужных людей, мы активно просматриваем и все внутренние рынки», - поясняет он.
Аге Ванаюур обнаружил, что при перемещении людей между странами, помимо принципов найма компании, необходимо учитывать особое законодательство о рынке труда, налоговые обязательства, уровень заработной платы и многие другие компоненты. Он считает, что несколько легче перемещать работников между странами, где у рынков труда более схожи правовые пространства - например, трудовые отношения в странах Северной Европы.
Граждане стран-членов становятся соискателями на равных основаниях
Лаури Кооль, консультант по коммуникациям Кассы по безработице, подтверждает, что в случае с соискателями разницы между национальностями нет - граждане государств-членов
претендуют на работу наравне с гражданами Эстонии. «Важны навыки, а критической проблемой могут стать языковые навыки», - говорит он.
Однако опыт Кассы по безработице показывает, что в развитии регистров Европейского союза предстоит пройти еще долгий путь. Лаури Кооль говорит: если, например, подтверждение высшего образования является достаточно простой задачей, то получить информацию о стаже работы сотрудника из другой страны при назначении пособия по безработице - сложно, и часто у консультанта нет иного выбора, кроме как поговорить с бывшим работодателем по телефону.
«Такие данные могли бы быть доступны чиновникам рынка труда в единой базе данных, что облегчило бы предоставление качественных услуг нашим клиентам», - рассуждает Кооль.
Проект подготовлен в сотрудничестве с Госканцелярией и порталом Delfi.