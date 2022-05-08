Рынок труда значительно расширился благодаря ЕС

«На континенте, где страны когда-то проливали кровь, защищая свои территории, сегодня границы есть только на карте. Европа без внутренних границ приносит экономике большую пользу, что показывает, насколько осязаема, популярна и успешна Шенгенская система и насколько она важна для нашей повседневной жизни и для нашего общества.

Мы должны поддерживать и укреплять эту общую систему», - говорит о важности единого экономического пространства и рынка труда Евроcоюза комиссар по миграции, внутренним делам и гражданству Димитрис Аврамопулос.

Сегодня удобно ехать на работу в Скандинавию

Эстонско-финский центр занятости и консультаций на запрос отвечает, что предприятие практически прекратило оказание консультационных услуг, потому что люди их больше не заказывают - с конкретными опасениями обращаются скорее к профсоюзам или в Кассу по безработице.

Специалист, предлагающих лесохозяйственные услуги, Кайдо Кару, говорит, что работа в Финляндии или в Швеции сегодня такая же обычная часть повседневной жизни, как и работа в Эстонии. «За корректность документов отвечаю работодатели и заказчики, задача подрядчика - обеспечить прохождение обучения по технике безопасности и оказанию первой помощи, а также исправность оборудования и выполнение работы на высоком уровне», - заключает он. Обучение, необходимое для финского рынка труда, проводится до начала работы, еще в Эстонии, и здесь же выдаются сертификаты, действительные на финском рынке труда. Языковые навыки требуются на таком уровне, чтобы у вас не было проблем с работой и повседневным общением. В Швеции необходимое обучение проводится через специальное лесохозяйственное предприятие, а кроме того, работников там поддерживает и профсоюз.

Однако трудоустройство эстонской писательницы Леа Яанимаа в Финляндии десять лет назад было делом далеко не простым. Она вспоминает, что десять лет назад в Финляндии тебя должен был кто-то ждать. И если кто не владел финским на разговорном уровне, государства это не касалось.