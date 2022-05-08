В Евросоюзе будет создано единое пространство данных о здоровье

Генный фонд - это не больница и не диагностический центр, а научный центр, где мы изучаем, как гены связаны с болезнями и побочными эффектами лекарств. Генные доноры находятся в авангарде общества, помогая продвигать медицину в сторону улучшения».

«Однако в случае с Генным фондом пациенту достаточно знать, что он активен и к нему все еще можно присоединиться в Тарту по адресу Рийа, 23B. Более подробная информация на сайте www.geenidoonor.ee.

Андрес Метспалу подчеркивает, что для врачей важно, чтобы обнаруженная в Генном фонде связь между генами и болезнями была научной информацией, а не медицинской, хотя это могло бы дать врачу представление о том, куда смотреть, если что-то непонятно.

Наконец, Еврокомиссия предложила создать Европейское пространство данных о здоровье: это очень важно с точки зрения того, как люди делятся своими данными о здоровье, чтобы гарантировать конфиденциальность, но при этом иметь возможность развивать медицину и проводить исследования», - рассуждает Андрес Метспалу.

Еще одна важная инициатива ЕС - «1+ миллион геномов», к которой вместе с 24 другими странами присоединилась и Эстония. Цель ее состоит в том, чтобы внедрить в Евросоюзе персонализированную медицину. Для работы над этим вопросом было создано 12 рабочих групп, чтобы не всем странам-членам приходилось изобретать велосипед.

«По сути, это комплексный план по раннему выявлению и профилактике, диагностике и лечению онкологических заболеваний. И не менее важно, что происходит после того, как пролеченный человек выписан из больницы домой, но у него возникают новые проблемы, касающиеся, например, рабочего места или стигматизации», - говорит он.

«В течение следующих семи лет самой важной проблемой будет рак», - сказал он, пояснив, что создана «Европейская миссия по борьбе с раком» с планом действий по сокращению к 2027 году смертности от рака на целых три миллиона.

Здравоохранение и данные тесно связаны

Доктор Терье Пеэтсо, член правления Региональной больницы, объясняет, что здравоохранение и данные очень тесно связаны: «Все, что мы знаем о здоровье и болезни, необходимости и возможностях лечения, возможном рецидиве болезни, переходе в хроническую форму или о полном выздоровлении, - все это в значительной степени базируется на данных о здоровье. Количество данных, связанных со здоровьем, собираемых каждую минуту, час и день, многократно увеличивается за относительно короткий период времени. К последним также относятся данные о шагах, которые мы делаем, калориях, которые мы тратим, часах, которые мы спим, не говоря уже о лабораторных анализах,

рентгеновских снимках или данных, собранных при помощи дыхательных аппаратов, мониторов сердечной деятельности и артериального давления. Этим мы все вносим свой вклад в сбор данных о здоровье, и важно найти наиболее оптимальный способ их использования», - говорит она, добавляя, что, разумеется, для применения наших собственных данных для пользы нашего здоровья, а также для дальнейшего развития наших знаний о заболеваниях и для улучшения возможностей лечения.

Важное от неважного отличить трудно

«В Эстонии во многих местах дела обстоят довольно хорошо - большая часть данных доступна в цифровом виде, у нас есть действующий портал для пациентов, современный банк изображений, очень эффективные диги-рецепты и электронные консультации. Но по большей части все «вразнобой» - семейные врачи и больницы используют разные медицинские диги-карты; данные перемещаются, но медленно и в таких файлах, где большой объем данных представляет собой просто сплошные тексты, в которых трудно быстро отличить важное от несущественного, и файлы не сигнализируют о своем поступлении, а чтобы их открыть, нужно перейти к другой системе, которая требует новой идентификации и аутентификации.