ВИДЕО | Девушка-фотограф заменила судью посреди матча чемпионата Эстонии по футболу
Уникальный случай из женского чемпионата Эстонии по футболу. Главный арбитр оступился и получил травму, из-за которой не мог продолжить матч.
Исключительно необычный случай произошел во время игры между действующими чемпионками женской высшей лиги "Флорой" и бронзовым призером прошлого года таллиннским "Калевом". Травмированного главного арбитра встречи Владимира Захарова заменила футбольный фотограф Яна Пипар.
Диктор стадиона объявил о поиске лицензированного судьи. Отозвалась фотограф матча Яна Пипар, которая много лет работала арбитром. Девушка отложила фотоаппарат, надела манишку, взяла флаг и отработала без вопросов. Во втором тайме Пипар снова смогла вернуться к работе фотографом, а ее заменила Лизетт Пентинен, 15-летняя зрительница с лицензией судьи, у которой была с собой форма судьи.
Игра закончилась со счетом 0:4 в пользу "Флоры".
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