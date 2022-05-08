ВИДЕО | Девушка-фотограф заменила судью посреди матча чемпионата Эстонии по футболу

Исключительно необычный случай произошел во время игры между действующими чемпионками женской высшей лиги "Флорой" и бронзовым призером прошлого года таллиннским "Калевом". Травмированного главного арбитра встречи Владимира Захарова заменила футбольный фотограф Яна Пипар.

Инцидент произошел на 30-й минуте встречи: главный арбитр оступился и получил травму, из-за которой не мог продолжить матч. Захаров доковылял до боковой линии, где ему помогали физиотерапевты двух клубов. Однако травма судьи была настолько серьезной, что он понял, что не может продолжить игру. В результате было принято решение, что роль главного судьи возьмет на себя боковой судья Рэми Мяэотс.

Диктор стадиона объявил о поиске лицензированного судьи. Отозвалась фотограф матча Яна Пипар, которая много лет работала арбитром. Девушка отложила фотоаппарат, надела манишку, взяла флаг и отработала без вопросов. Во втором тайме Пипар снова смогла вернуться к работе фотографом, а ее заменила Лизетт Пентинен, 15-летняя зрительница с лицензией судьи, у которой была с собой форма судьи.

Игра закончилась со счетом 0:4 в пользу "Флоры".

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