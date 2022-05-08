Путин по случаю 9 мая обратился к лидерам и гражданам зарубежных государств

Как сообщается на сайте Кремля, поздравительные послания были направлены лидерам и гражданам Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, ДНР, ЛНР, а также ”народам Грузии и Украины”.

”Сегодня общий долг — не допустить возрождения нацизма, принёсшего столько страданий людям разных стран. Необходимо сохранять и передавать потомкам правду о событиях военных лет, общие духовные ценности и традиции братской дружбы”, — говорится в этих посланиях.

В поздравлениях, адресованных главам непризнанных республик Донбасса, Путин пишет, что ”сегодня наши военнослужащие, как и их предки, плечом к плечу сражаются за освобождение родной земли от нацистской скверны” и говорит, что ”как и в 1945 году, победа будет за нами”, говорится на сайте Кремля.

Два года назад, в 75-ю годовщину победы в Великой Отечественной Войне, Путин также поздравлял руководство и народы Великобритании, США и Франции. Год назад в пресс-релизе на сайте Кремля западные страны уже не упоминались.