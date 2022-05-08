Сотни домов сгорели в Сибири, больше 10 погибших. Что известно о пожарах

Два крупных пожара в Братском и Тайшетском районах Иркутской области ликвидированы, заявили в региональном управлении МЧС.

По данным службы, 143 дома сгорело, 224 человека остались без жилья, люди временно разместились у родственников.

Четыре человека погибли на пожаре в Тяжинском округе Кемеровской области, сообщили Интерфаксу в единой дежурно-диспетчерской службе.

Тушение пожаров продолжается в 13 районах, пожары локализованы, заявили в МЧС. В настоящее время большинство погорельцев размещаются у родственников, передает ТАСС.

Скорость ветра достигала 40 метров в секунду, в результате падения деревьев, перехлеста линий электропроводов и падения линий электропередачи во многих территориях региона одномоментно произошли возгорания, пишет Интерфакс.

Причиной власти называют короткие замыкания на линиях электропередачи: они были повреждены шквалистым ветром, который затем способствовал быстрому распространению огня.

В Красноярском крае аномальные пожары повредили или уничтожили уже 518 жилых домов, 309 строений, 61 автомобиль, сообщили власти. Ранее Рослесхоз сообщал, что в нескольких населенных пунктах полностью сгорели 350 домов.

Пожары в субботу охватили почти два десятка населенных пунктов Красноярского края. По последним данным, в регионе погибли семь человек, еще 19 пострадали, среди них шестеро пожарных. В селах Талажанка и Никольск погибли пять человек, еще два человека погибли в субботу при пожаре в Ачинске.

Иркутская область

Двое человек погибли в результате пожаров в Иркутской области, сообщил губернатор Игорь Кобзев. Он тоже объявил о введении режима ЧС. Около 30 пожаров фиксировали в регионе к утру воскресенья.

"В дачном поселке Моргудон пострадало 35 домов. В основном нежилые. Погибла пенсионерка. Эвакуировано около 150 человек", — написал губернатор в своем телеграм-канале. "По словам мэра Братска Сергея Серебренникова, есть двое погибших", — написал он в следующем посте.

Крупные пожары произошли в субботу в двух населенных пунктах Иркутской области — в дачном Моргудоне в Братском районе и в селе Половино-Черемхово Тайшетского района, где тушили семь жилых домов и школу.

Сообщалось, что от сельской администрации для создания противопожарных разрывов были привлечены шесть тракторов и два бульдозера. Что касается пожарных, то с огнем боролись 69 человек, было использовано 25 единиц техники, в том числе пожарный поезд. Работа по тушению осложняется отсутствием водоисточников и сильными порывами ветра, сетовали в иркутском управлении МЧС.

В трех селах Кемеровской области, как писал Интерфакс, работали семь пожарных автоцистерн и две поливомоечные машины. Власти Красноярского края запросили у соседних регионов помощь в тушении массовых пожаров, сообщили в правительстве региона.

Омская область

Ранее лесные пожары были в Омской области, власти также объясняли их обрывом проводов и завели уголовное дело.

Начальник региональных электрических сетей Называевского района был взят под арест после крупного пожара в райцентре, где накануне были повреждены огнем 29 жилых домов и 23 нежилых постройки, сообщил в субботу губернатор Александр Бурков.