ВИДЕО | "Мы готовы стать на колени перед ним, только бы он людей оттуда выпустил": Ветераны ВОВ попросили Путина выпустить военных и гражданских с ”Азовстали”

”Логика Гитлера была понятна, он хотел уничтожить все нации. Зачем вы напали на нас, непонятно. Мы ничего не просили и не навязывали вам свои порядки”, — говорит 98 — летняя Александра Романчикова, ветеран Второй мировой войны.

Ветераны шокированы, что русские, которые воевали бок о бок с украинцами против нацистской Германии, убивают детей на территории Украины.

”Война — это уничтожение народа”, — утверждает Алексей Ткаченко.

Оставшиеся в живых ветераны Второй мировой взывают к совести российской власти.

”Мы защитили в 41-45 году от страшного злодея. Не будьте ж вы подобным злодеем. Станьте вы человеком. Выпустите ради нашей победы, которую мы ковали тоже”, — говорят старики.

”Какие слова подобрать? Хотите, чтобы мы стали перед вами на колени? Мы готовы, но отпустите этих людей”.