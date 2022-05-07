Оружие и разведка: США все активнее помогают Украине и все меньше опасаются России

В преддверие войны лидеры США и Великобритании предупреждали Москву, что вторжение в Украину дорого ей обойдется. Они имели в виду, что Запад готов ввести самые жесткие санкции и поставить украинской армии ограниченный набор оборонительных вооружений, которое осложнит продвижение российских сил.

”Происходит усиление поддержки Украины, но оно основано на железном правиле — что это не перерастет в войну России и НАТО, — считает отставной генерал. — Это война России и Украины, но конфронтация между Западом и Россией”.

Риторика лидеров стран НАТО действительно изменилась, сказал в разговоре с Русской службой Би-би-си генерал сэр Ричард Барронс, бывший глава Объединенного командования вооруженных сил Великобритании.

Глава МИД Британии Лиз Трасс тоже обещала Киеву поддержку в полном освобождении всех оккупированных территорий.

О желании США видеть сильную и независимую Украину, полностью контролирующую всю свою территорию, заявил Марк Милли, глава Объединенного комитета начальников штабов ВС США.

После визита в Киев на православную пасху Ллойда Остина и Энтони Блинкена — министров обороны и иностранных дел США — американские официальные лица заговорили о том, что Украина может победить в войне.

В четверг канал NBC рассказал со ссылкой на высокопоставленных военных, что американские разведданные помогли ВСУ подбить крейсер ” Москва ”. А в среду New York Times написала, что США делятся разведданными, которые помогают украинским силам убивать российских генералов, командующих вторжением.

”Война России с Украиной, конфронтация между Западом и Россией”

Опрошенные Би-би-си западные эксперты говорят, что США и их союзники стали воспринимать российские угрозы с долей скепсиса — однако намерены и впредь избегать прямого конфликта НАТО с РФ.

Американские чиновники стали открыто рассказывать, как они помогают украинской армии в противостоянии российского агрессии. Это касается и официальный заявлений Пентагона, и еще больше — информации, которую они рассказывают не под запись.

Протесты Москвы, ее угрозы и намеки на ядерное оружие не возымели успеха — партнеры Киева наращивают поставки вооружений. И если прежде они передавали только оборонительное оружие, то теперь даже прежде осторожная Германия обещает передать Украине танки.

В одобрении Конгресса мало кто сомневается: представители обеих партий уже высказались в его поддержку. 73% американцев поддерживают поставки вооружений Украине, согласно недавнему опросу Reuters/Ipsos.

Если этот пакет будет одобрен, то общий объем военной помощи, полученной Украиной от США с начала вторжения, составит 46,6 млрд долларов. Это больше двух третей оборонного бюджета России на 2021 год.

”И демократы, и республиканцы одинаково возмутились российским вторжением, и это дало администрации Байдена возможность вынести на голосование в Конгресс беспрецедентный пакет помощи в 33 млрд долларов”, — говорит Игнатиус, недавно включенный в российские санкционные списки.

Свидетельства военных преступлений в Буче и Мариуполе вызвали сильную реакцию в США, сказал в разговоре с Би-би-си колумнист Washington Post Дэвид Игнатиус, часто использующий в своих колонках информацию от источников в разведке.

Однако у нового, более активного подхода США была и другая причина — возмущение зверствами российской армии.

”Это траектория самой войны: когда российское наступление на Киев провалилось, и Россия перешла к операциям на юге и на востоке страны силами войск, которые уже понесли серьезные потери, контекст изменился”, — говорит Мазарр.

В Вашингтоне появилась уверенность, что Украина способна не только защитить себя, но и добиться победы, сказал в интервью Би-би-си Майкл Мазарр, старший научный сотрудник американской корпорации RAND.

Если прежде основным видом вооружений, отправляемых в Украину, были переносные противотанковые орудия и переносные средства ПВО, то новые поставки из стран НАТО включают ударные беспилотники, артиллерию, бронетехнику и военную авиацию.

”Мы увидели провал российской армии, и это создало возможность для более амбициозных целей”, — говорит Барронс, подчеркивая, что вместо оборонительных вооружений Запад стал поставлять Украине оружие для самообороны.

Однако после того, как российское наступление на Киев захлебнулось, позиция НАТО стала меняться.

Сэр Ричард называет этот подход провальным: он считает, что страны НАТО не сделали достаточно, чтобы предотвратить нападение России на Украину.

Но потребность в пересмотре прежних подходов была продиктована также и новым этапом войны: битва за Донбасс создала потребность в тяжелых вооружениях, и в первую очередь в артиллерии, говорит Барронс.

”Скорее риторические угрозы”



Россия направляла США официальные ноты протеста против поставок оружия Украине, и за время войны Путин дважды намекал на применение ядерного оружия. Его министры предупреждали, что российские вооруженные силы будут уничтожать военные грузы НАТО на территории Украины.

Эти угрозы не остановили США и их союзников — НАТО лишь наращивает поставки. Глава МИД Британии Лиз Трасс отвергла аргументы тех, кто предлагает не поставлять тяжелые вооружения, чтобы не провоцировать Россию.

”На мой взгляд, бездействие — самая страшная провокация. Сейчас время для отваги, а не для осторожности”, — сказала Трасс.

Запад все меньше опасается российской армии, потому что она оказалась гораздо менее боеспособной, чем предполагалось, отмечает Барронс, британский генерал в отставке.

Российская армия ослаблена, и значительная ее часть задействована в Украине — у Москвы просто недостаточно конвенциональной военной силы, чтобы напасть сейчас на НАТО.

Игнатиус из Washington Post предполагает, что после первого месяца войны эксперты в Вашингтоне пришли к выводу, что угрозы России не стоит рассматривать чересчур всерьез, потому что они не были подкреплены действием.

”Ресурсы России на пределе, и ее войска окажутся в реальной опасности, если она пойдет на эскалацию конфликта”, — считает Игнатиус. Он говорит, что сил США в Европе достаточно, чтобы поддерживать Украину, не слишком беспокоясь о возможной эскалации со стороны России.

В середине апреля директор ЦРУ Уильям Бернс предупредил о другой опасности — возможном применении тактического ядерного боеприпаса со стороны России против Украины.

За такой сценарий высказывался, в частности, глава Чечни Рамзан Кадыров. Тактическим называют менее разрушительное ядерное оружие, созданное для применения на поле боя.