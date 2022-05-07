Рассмотрение заявки Украины на вступление в ЕС: каковы дальнейшие шаги

Украина до конца этой недели завершит заполнение второй части опросника по ее заявке на членство в ЕС. Об этом 2 мая заявила вице-премьер правительства Украины по евроинтеграции Ольга Стефанишина. Для чего нужны эти анкеты и как дальше будут рассматривать заявку Украины на вступление в ЕС, объясняет Deutsche Welle.

Первый опросник на статус кандидата на вступление в ЕС



Первый опросник состоит из политической и экономической частей. В первой вопросы касаются политсистемы Украины с акцентом на независимость судебной системы, борьбу с коррупцией и соблюдение прав человека. То есть речь идет о том, как в Украине функционирует демократия и правовое государство.

Вторая часть существенно короче, она пытается оценить состояние экономики и финансов, в частности, бизнес-климат, уровень приватизации и степень государственного вмешательства в экономику. Основная задача тут — выяснить, существует ли в Украине рыночная экономика, способная выдержать конкурентное давление, имеющееся в Евросоюзе.

Всего в опроснике почти 370 вопросов на около 40 страницах. Поэтому не удивительно, что ответы на него собраны в двух толстых томах. Их президент Украины Владимир Зеленский передал руководителю представительства ЕС в Киеве Матти Маасикасу 18 апреля — через рекордные 10 дней после получения первого опросника.

Второй опросник: правовые нормы ЕС в Украине



На второй опросник, переданный 13 апреля, нужно больше времени. Ведь и он намного больше: почти 240 страниц с около двумя тысячами вопросов. Эта часть посвящена праву ЕС, называемому acquis. Цель — выяснить, какие правовые нормы и правила действуют в Украине и насколько внедрено в ней европейское законодательство. Вопросы разбиты на 33 главы. Это те же главы, по которым впоследствии должны вестись переговоры о вступлении в ЕС, например, свобода движения товаров, система налогообложения или окружающая среда и изменение климата.