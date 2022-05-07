Без буквы Z и антивоенных митингов. Как страны Центральной Азии пытаются выдержать нейтралитет в войне

Многие казахи восприняли это как угрозу, некоторые в ответ высказали поддержку Украине, назвав Россию агрессором. "Мы вам не младший брат, не братский народ", — сказала в видеообращении местная блогер и активистка Тогжан Кожалиева.

"Сейчас празднование Дня Победы — это сигнал распознавания: свой или чужой, — сказал Кеосаян. — Я очень надеюсь, что наше государство […] не пропустит все эти сигналы".

"Возникло беспокойство, что в России появится риторика о некоем "долге" Казахстана перед Россией, что и происходит сейчас на российских пропагандистских провокационных площадках", — отмечает казахстанский политолог Досым Сатпаев.

В январе этого года Россия вместе с другими партнерами по военному союзу ОДКБ выручила президента Касым-Жомарта Токаева, направив солдат и военную технику для подавления антиправительственных протестов и беспорядков.

В конце апреля власти решили не проводить традиционный масштабный военный парад 9 мая, объяснив это тем, что средства лучше потратить на оборону страны. Правда, последний раз парад проходил там в 2019 году — в последние два года его отменяли из-за коронавируса.

В начале марта Казахстан воздержался от голосования по резолюции ООН с требованием вывода российских войск из Украины, однако вскоре заявил о том, что не признает независимость самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик.

На седьмой день войны президент Касым-Жомарт Токаев заявил о нейтралитете Казахстана и призвал стороны к переговорам. Власти также разрешили провести антивоенный митинг в Алма-Ате 6 марта — впрочем, дальнейшие акции они не согласовывали.

Наибольшее беспокойство российское вторжение в Украину вызвало в Казахстане, имеющем самую протяженную границу с Россией. В последние годы — на фоне попыток местных властей усилить позиции казахского языка в республике — российские официальные лица и государственные СМИ обвиняли страну в притеснении русских.

"В Казахстане уже давно были антипутинские и антиевразийские настроения, еще задолго до войны, — отмечает Сатпаев. — Большинство населения выступали против вступления в ЕАЭС, несмотря на то, что государственные опросы говорили о другом".

Хотя организаторам антивоенных митингов отказывают в согласовании, к открытой поддержке войны в Казахстане тоже относятся критично. Так, ГАИ штрафуют за наклейки с буквой Z на автомобилях, ссылаясь на нарушение эксплуатации транспортных средств.

"Для Токаева это [косвенное неодобрение действий России] — шанс реабилитироваться в глазах Запада и продемонстрировать свою независимость и автономность от Кремля, — считает Сатпаев. — Он дипломат, и стратегически ему важно оставаться "рукопожатным политиком", а ни в коем случае не стать вторым Лукашенко".

Кыргызстан: раскол мнений



В Кыргызстане тоже штрафуют за букву Z на машинах, а Государственный комитет безопасности попросил участников празднований 9 мая не использовать эту символику.

Киргизские власти тоже отменили военный парад, но разрешили шествие "Бессмертного полка", в котором до пандемии принимали участие десятки тысяч человек.

В Бишкеке проходили митинги, в том числе у посольства России, и за, и против войны — и те, и те не слишком многочисленные. В начале апреля власти целиком запретили связанные с войной акции, за исключением официальных мероприятий. В тот же день президент Садыр Жапаров заявил, что мирные митинги можно проводить в сквере имени Горького. "Есть лишь одна просьба: оставьте посольства в покое", — написал Жапаров.