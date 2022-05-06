Другие виды
06.05.2022, 21:51

Секс-символ ММА не оставила равнодушными поклонников новым горячим фото

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MMA Fighter Paige VanZant To Appear On 'Dancing With The Stars'
MMA Fighter Paige VanZant To Appear On 'Dancing With The Stars'
ФОТО: ZUMAPRESS.com

Американская девушка — боец смешанных единоборств Пейдж Ванзант поделилась со своими подписчиками в социальных сетях новой откровенной фотографией, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Девушка позирует в бикини, подписав снимок: "Жизнь — это цирк, наслаждайся шоу". За четыре часа этот снимок лайкнули 60 тысяч пользователей соцсети. Кстати, на ее страницу подписаны 3,1 миллиона человек.

28-летнюю Ванзант считают секс-символом ММА. В смешанных единоборствах она дебютировала в 2012 году, также выступала под эгидой UFC, а с недавних пор пробует себя в промоушене Bare Knuckle FC, который проводит бои на голых кулаках, а также в AEW, американском рестлинг-промоушене.

Американка замужем за профессиональным бойцом ММА Остином Вандерфордом.

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