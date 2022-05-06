ФОТО | В Гаване в отеле напротив здания парламента Кубы произошел взрыв. Есть погибшие

В результате взрыва часть здания обрушилась. По информации CNN, автобусы и автомобили, находившиеся возле отеля получили повреждения.

Что стало причиной взрыва, до конца не ясно. По одной из неофициальных версий, он произошел при перекачке сжиженного газа из цистерны.

При взрыве в отеле погибли четыре человека, сообщают ТАСС и РИА Новости со ссылкой на местные власти. Без вести пропали 13 человек. В свою очередь, медики заявляют о двух погибших и 19 пострадавших.

На место происшествия прибыли полиция, спасатели и машины скорой помощи. Идет разбор завалов и эвакуация.

Пятизвездочный отель ”Саратога” расположен в историческом центре Гаваны, неподалеку от здания Капитолия (парламента Кубы). Гостиница была построена в 1880 году и реконструирована в 2005-м.