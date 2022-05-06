ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (72-й день) | Подбит российский фрегат "Адмирал Макаров". Освобожден ряд населенных пунктов в Харьковской области

- Власти Франции не пригласили представителей РФ на празднование окончания Второй мировой войны.

- Зеленский призывает не поддаваться на ядерный шантаж Кремля.

"Россия открыто говорит о ядерном оружии, о времени, за которое российские ракеты могут достичь европейских городов, — отметил он. — Они делают это потому, что ощущают свою безнаказанность. Россия шантажирует Европу своими угрозами".

- Российский фрегат Адмирал Макаров горит возле острова Змеиный в Черном море после попадания украинской противокорабельной ракеты Нептун, сообщают СМИ.

- ВСУ вернули под контроль Александровку, Федоровку, Украинку, Шестаково, Перемогу и частично Черкасские Тишки в Харьковской области.

- Штурм Азовстали длится трое суток, из-за чего Мариуполь продолжает подвергаться постоянным авиационным и артиллерийским ударам. С меткомбината удалось эвакуировать 500 гражданских.

Штурм ”Азовстали” (при поддержке авиации) продолжается, сообщает Генштаб вооружённых сил Украины. По мнению Британской разведки, россияне это делают, чтобы успеть полностью захватить Мариуполь к 9 мая. По мнению Института исследований войны, ”Азовсталь” падёт за несколько дней.

- Германия поставит Украине семь самоходных артиллерийских установок.

Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт заявила в пятницу, что Германия отправит в Украину семь самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitzen 2000.

- Лидеры стран ”Большой семерки” послушают Зеленского и обсудят новые санкции против России.

- Google заблокировал скачивание и обновление платных приложений в Google Play в России, говорится в блоге компании. "В соответствии с нашей работой по соблюдению санкций, Google Play блокирует скачивание и обновление платных приложений в России начиная с 5 мая", — написано в сообщении.

- Мирные переговоры между Россией и Украиной находятся в состоянии стагнации, заявил в пятницу на брифинге заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.

- По данным ООН, за время войны в Украине погибло уже более 3200 человек.