Орбан назвал нефтяное эмбарго против России "атомной бомбой" для экономики Венгрии

По его словам, нынешнее предложение Европейской комиссии о запрете импорта российской нефти будет равносильно "атомной бомбе", сброшенной на венгерскую экономику. При этом он указал, что Венгрия готова к переговорам, но необходимо другое предложение с учетом интересов Будапешта.

Орбан заявил, что стране необходимо 5 лет и огромные инвестиции в свои нефтеперерабатывающие заводы и трубопроводы, чтобы преобразовать свою нынешнюю систему, которая примерно на 65% зависит от российской нефти.

"Мы точно знаем, что нам нужно, прежде всего, нам нужно 5 лет, чтобы весь этот процесс был завершен… 1-1,5 года ни на что не хватит", — заявил политик.

Кроме того, Орбан отказался поддерживать внесение в санкционный список главы Русской православной церкви патриарха Кирилла, потому что это "вопрос религиозной свободы". Также он и дальше отказывается поставлять оружие в Украину, потому что поставки могут стать мишенью для атак России в приграничной зоне на западе Украины, где проживают этнические венгры.

Как ранее сообщал УНИАН, Венгрия активно противостоит введению санкций против российских энергоресурсов, заявляя об угрозе своей энергетической системе. Будапешт зависит от поставок газа и нефти из России. Правительство Орбана осталось недовольным "особыми условиями" для Венгрии, чтобы консолидировать позицию по эмбарго в ЕС.