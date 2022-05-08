Мобилизация — это было бы слишком смело. Путин и его окружение действуют обычно трусливо

В очередной раз рискуя сказать что-то очевидное: России не нужна мобилизация, ни явная, ни скрытая. Нужно немедленное прекращение боевых действий на Украине, вывод войск с оккупированных территорий и переговоры о снятии санкций. Каждый новый день войны — что атаки на позиции украинской армии, что бомбёжки и ракетные обстрелы украинских городов — ухудшают положение России, ухудшают переговорные позиции, усиливают изоляцию и экономический кризис.

Сейчас все заняты гаданием — объявит ли Путин о "победе", о присоединении ново-оккупированных территорий к России, объявит ли он формально войну и объявит ли он о полноценной мобилизации. Мне кажется объявление полноценной мобилизации маловероятным. После тридцати лет когда служба в армии была, по факту, добровольной для привелигированных социальных групп призывать сотни тысяч молодых людей на реальную и малопопулярную войну было бы слишком смело. Путин и его окружение действуют обычно трусливо, предпочитая не рисковать, нападать на тех, кого считают заведомо слабыми. Скорее начнут мобилизацию скрыто, без специального анонса. С другой стороны, если решение будет приниматься столь же неадекватными и некомпетентными людьми, что принимали решение о нападении на Украину — всё может быть…

Однако гадание "объявит — не объявит" не должно отвлекать от более важных вещей. России не нужна мобилизация, ни явная, ни скрытая. Только российский ущерб от войны — не считая убитых украинских детей, женщин, мирных граждан, солдат — уже огромен. Более десяти тысяч русских солдат уже погибли на войне — прибавлять к ним ещё тысячи убитых, объявляя мобилизацию — ещё одно преступление. Экономический кризис, вызванный войной, уже очень глубок — но, главное, экономические кризисы, даже быстрые, развиваются медленно — и почти все плохие последствия для российской экономики ещё далеко впереди. Для тех, кто любит Россию вопрос сейчас — не о мобилизации, а о том, как прекратить войну, вывести войска и договориться об отмене хотя бы части санкций.