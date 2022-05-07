Знаковое событие на авторынке Эстонии: машин KIA продали больше, чем Škoda

Согласно данным Союза предприятий по продаже и обслуживанию автомобилей (AMTEL), в апреле в Эстонии продали 412 новых машин Toyota (Toyota Group), 210 машин KIA (Hyundai Group) и 190 машин Škoda (Volkswagen Group).

Если посмотреть на модели, то на первом месте идет старая добрая Toyota RAV4 (174), далее — KIA Sportage (105) и на третьем месте Toyota Corolla (87).

Всего в Эстонии в апреле было продано 1778 новых автомобилей, что на 25,8% меньше, чем за тот же месяц в 2021-м. Всего за 4 месяца текущего года хозяев нашли 6969 новых машин, что на 14,2% меньше показателя того же периода прошлого года.

Если говорить о сегментах рынка, то по-прежнему здесь лидируют с большим перевесом средние внедорожники (37,6%), за ними следуют автомобили среднего класса (16,6%) и маленькие внедорожники (15,7%).

Машины, использующие альтернативное топливо, составили 42% продаж, в том числе было продано 651 гибрид, 79 электромобилей и 17 машин, работающих на CNG (сжатый природный газ).