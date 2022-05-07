ПОДКАСТ | Депутат Европарламента Ушаков рассказал про "Железный занавес" для русскоязычных европейцев

"Хорошие отношения с Россией для нас была не сама цель, не задача. Это был инструмент, с помощью которого Латвия и латвийская экономика могли бы равномернее развиваться. Плюс мы отлично понимаем, что пытаясь налаживать хорошие отношения с Россией, мы пытались снять то напряжение, которое существует в Латвии, когда мы говорим про отношения с русскоязычным меньшинством. Сейчас мы отлично понимаем, что будет "Железный занавес" между нами и Россией. Этот занавес не только для стран Балтии, но и для русскоязычных, которые здесь живут", — сказал Нил Ушаков в подкасте RusDelfi.

По его словам, единственный инструмент, который поможет русскоязычным избирателям — это интеграция с Европой, с Евросоюзом. "Нужно укреплять европейскую, в нашем случае, латвийскую идентичность", — добавил бывший мэр Риги.

Нил Ушаков до 24 февраля 2022 году систематично призывал налаживать отношения с Россией, искать дипломатические пути решения конфликта и работать на благо экономики Латвии, то есть торговать с РФ. Однако после начала войны России против Украины он и его партия категорично высказались против военной агрессии.

"Для меня, для нашей партии ”Согласие” было очевидным, что сейчас мы говорим о том, о чем думаем. Тут нельзя искать эвфемизмы, нужно говорить правду. Война — этой война. Военные преступления, это военные преступления. И точка, — продолжил он. — Потому что других путей нет. Мы принимаем разные решения в зависимости от того, что происходит в мире. Хорошие отношения с Россией нам сейчас не помогут".

По его мнению, война отрицательно скажется и на русскоязычных жителях Европы. "Понятно, еще долгое время будет ситуация, когда на русскоязычных людей будут смотреть не настолько уважительно, как несколько месяцев назад. Это факт. Русские европейцы не виноваты в войне, не несут ответственность за действия Кремля. Однако мы говорим на одном языке, многие считают себя русскими", — пояснил он в подкасте.

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