Эстонская военная разведка: российские войска нацелились на Славянск и Краматорск
Разведывательный центр Сил обороны Эстонии обнародовал очередную сводку о боевых действиях на Украине.
Общая информация
Согласно информации из различных источников, Российская Федерация (РФ) пытается усилить свой контроль над территориями Украины, захваченными после начала агрессии 24 февраля. Подразумевается не только присутствие военных и сил безопасности, но и попытки утвердить свою власть, информационное поле и экономическое пространство.
Неоднократно поступали сообщения об убийствах и похищениях ключевых фигур местных самоуправлений Украины, а также признаках подготовки так накзываемых ”референдумов”. Вдобавок к этому россияне крадут запасы зерна для последующей продажи, пытаются навязать рубль, переключить работу интернета в Херсонской области на российские сервера и так далее.
Начальник Генерального штаба вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщил о локальных контратаках украинских войск под Харьковом: они оказались удачными. Вероятно, ВСУ смогут развить успех и продвинуться дальше к Изюму.
Главный удар вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) на востоке Украины наносится с изюмского плацдарма. Российские войска намерены захватить важные с оперативной точки зрения города Славянск и Краматорск.
ВС РФ наверняка осведомлены о продвижении ВСУ и возможной угрозе выхода украинских войск в тыл ударной группировки россиян, поэтому они предпримут ответные меры. По различным оценкам в районе Изюма задействовано около 22 батальонных тактических групп (БТГ), в общей сложности РФ держит на Украине около 82 БТГ.
Несколько неожидано прозвучало публичное заявление руководителя Белоруссии Лукашенко: он сказал, что вторжение России на Украину ”затягивается”, добавив, что Республика Беларусь (РБ) ”делала все и будет предпринимать все усилия” для прекращения этой войны. Здесь стоит отметить, что Белоруссия предоставила РФ свою территорию и военную инфраструктуру, таким образом она стала соучастником вторжения.
Несмотря на очевидное давление со стороны РФ, подразделения РБ не принимали непосредственного участия в агрессии. Впрочем, учитывая численность российской группировки, которая вторглась на Украину с территории Белоруссии, белорусские войска не смогли бы значимо усилить силы агрессора. Однако они бы затруднили оборону Украины, особенно в случае удара по западным областям .
Лукашенко заявил, что ”Россия не может проиграть эту войну”. Эти слова можно воспринимать как прямую угрозу западным странам: военная помощь и политическая поддержка Украины может привести к эскалации конфликта.
Харьковское направление (Восток)
Восточнее Харькова российские войска продолжают разведывать позиции ВСУ и наносить удары артиллерии. В то же время украинские войска пытаются отодвинуть ВС РФ от города, чтобы Харьков не подвергался обстрелам.
Помимо этого ВСУ продолжают предпринимать удары на юго-востоке от Харькова с целью улучшения своих позиций и перехвата коммуникаций противника — в первую очередь железной дороги в Изюм. В случае успеха украинские войска могут вынудить россиян снять подразделения с харьковского направления для усиления заслона на пути ВСУ.
Имеются признаки сосредоточения дополнительных сил российских войск восточнее Изюма.
Рубеж Донецк — Луганск
ВС РФ не оставили попыток продвижения в сторону Лимана, активная борьба идет вокруг населенных пунктов Рубежное, Попасная и Северодонецк. Российские войска продолжили обстреливать позиции ВСУ вдоль линии соприкосновения. Таким образом они пытаются вымотать украинские войска и помешать переброске резервов ВСУ для усиления самых опасных участков фронта.
Южное направление
ВС РФ продолжили обстрел и бомбежку промышленной зоны завода ”Азовсталь” в Мариуполе. Имеются сведения, что российские войска прорвали периметр обороны. Одновременно с этим удалось с промзоны удалось эвакуировать часть гражданских. Сколько мирных жителей остается на территории завода, пока неизвестно.
В Херсонской и Николаевской областях российские войска активных действий не предпринимали. Попытки наступления ВС РФ в Запорожской области потерпели неудачу.