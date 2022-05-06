Эстонская военная разведка: российские войска нацелились на Славянск и Краматорск

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Согласно информации из различных источников, Российская Федерация (РФ) пытается усилить свой контроль над территориями Украины, захваченными после начала агрессии 24 февраля. Подразумевается не только присутствие военных и сил безопасности, но и попытки утвердить свою власть, информационное поле и экономическое пространство.

Неоднократно поступали сообщения об убийствах и похищениях ключевых фигур местных самоуправлений Украины, а также признаках подготовки так накзываемых ”референдумов”. Вдобавок к этому россияне крадут запасы зерна для последующей продажи, пытаются навязать рубль, переключить работу интернета в Херсонской области на российские сервера и так далее.

Начальник Генерального штаба вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщил о локальных контратаках украинских войск под Харьковом: они оказались удачными. Вероятно, ВСУ смогут развить успех и продвинуться дальше к Изюму.

Главный удар вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) на востоке Украины наносится с изюмского плацдарма. Российские войска намерены захватить важные с оперативной точки зрения города Славянск и Краматорск.

ВС РФ наверняка осведомлены о продвижении ВСУ и возможной угрозе выхода украинских войск в тыл ударной группировки россиян, поэтому они предпримут ответные меры. По различным оценкам в районе Изюма задействовано около 22 батальонных тактических групп (БТГ), в общей сложности РФ держит на Украине около 82 БТГ.

Несколько неожидано прозвучало публичное заявление руководителя Белоруссии Лукашенко: он сказал, что вторжение России на Украину ”затягивается”, добавив, что Республика Беларусь (РБ) ”делала все и будет предпринимать все усилия” для прекращения этой войны. Здесь стоит отметить, что Белоруссия предоставила РФ свою территорию и военную инфраструктуру, таким образом она стала соучастником вторжения.