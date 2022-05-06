Критиковавший судей тренер "Таммеки" получил предупреждение, клубу дали штраф

Португальский специалист нарушил два пункта кодекса поведения Премиум-лиги, в котором говорится, что игрокам, тренерам и другим представителям клубов запрещено пытаться влиять на судей в интервью СМИ. Также необходимо воздерживаться от нанесения ущерба репутации лиги, пишет rus.err.ee.

Сантуш выступил с эмоциональной тирадой в прямом эфире ETV2 после воскресного поражения со счетом 2:3 от таллинской "Флоры", раскритиковав работу эстонских арбитров. Он обвинил судей в том, что они помогают ведущим клубам Эстонии и не уважают "Таммеку".

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.