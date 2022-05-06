06.05.2022, 12:04
В жилом доме на Раадику чуть не случился пожар
Foto: Argo Ingver
5 мая в 16:58 в центр тревоги поступило сообщение о том, что в одной из квартир столичного жилого дома, расположенного на улице Раадику в районе Ласнамяэ, сработал датчик дыма.
По прибытии спасатели обнаружили, что на включенной плите была забыта разделочная доска, которая горела и дымила. Дома никого не было.
Спасательная команда устранила опасную ситуацию, проветрила помещение и проконсультировала вернувшегося домой жителя квартиры по вопросам пожарной безопасности.
RusDelfi предлагает Вам главные новости Эстонии и всего мира! Подписывайтесь на рассылку.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.