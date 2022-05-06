В жилом доме на Раадику чуть не случился пожар

По прибытии спасатели обнаружили, что на включенной плите была забыта разделочная доска, которая горела и дымила. Дома никого не было.

RusDelfi предлагает Вам главные новости Эстонии и всего мира! Подписывайтесь на рассылку.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.